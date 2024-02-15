Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum yeni seçim klibini yayınladı: Sosyal medyada beğeni yağdı

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, yerel seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
İSTANBUL'A MURAD VATANDAŞA HİZMET LAZIM
7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, İstanbullu ile el ele gönül gölüne hareket ediyor.
Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Seven Ne Yapmaz' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.
İstanbulluların güven içinde evlerinde oturabilmeleri için #SevenNeYapmaz pic.twitter.com/P6CFTLZ9LF— Murat KURUM (@murat_kurum) February 15, 2024
Yeni seçim şarkısının sözleri de şöyle:
Bu yürek uğruna neler başarmaz
Seven ne yapmaz
Gülüşünde hayat yeşerir
Sevgi emek işidir
Seven ne yapmaz
Kalbim hep "sen" diye atar
Orada aşk var, İstanbul var
Elim hep sana uzanır
Sevdam sana yaraşır
Seven ne yapmaz
Çalışır, hiç durmaz
Zafer kaçınılmaz
Seven ne yapmaz
Hayat hep burada başlar
Burada aşk var, İstanbul var
Gönül bu sana ulaşır
Yollarına karışır
Seven ne yapmaz