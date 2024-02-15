Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum yeni seçim klibini yayınladı: Sosyal medyada beğeni yağdı





İSTANBUL'A MURAD VATANDAŞA HİZMET LAZIM

7'den 70'e İstanbullunun gönlünde taht kuran ve dev projeleriyle büyük bir güven veren Murat Kurum, İstanbullu ile el ele gönül gölüne hareket ediyor.

Yoğun bir tempo ile çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'un 'Seven Ne Yapmaz' isimli yeni seçim şarkısı büyük beğeni topladı.