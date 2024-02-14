Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay’a suikast girişimi olduğu kesinleşti

BİR KADIN AĞIR YARALANMIŞTI AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay 'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Olaya ilişkin gözaltı sayısının 23 olduğu açıklanmıştı. 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, bu sayı ile birlikte gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.