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Son dakika: Küçükçekmece'de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay'a suikast girişimi olduğu kesinleşti

Son dakika haberleri... Küçükçekmece'de AK Parti Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı 18'den küçük olduğu öğrenilen 4 kişi adliyeye sevk edildi. Saldırının Aziz Yeniay'a yönelik bir suikast girişimi olduğu kesinleşti. Yeniay'ın saldırıdan 10 saniye ile kurtulduğu belirlendi. Araçtaki saldırganlardan 3'ü yakalandı. Yakalananlar arasında kalaşnikoflu saldırgan da var.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 11:02 Güncelleme 14 Şubat 2024, 12:50
Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay’a suikast girişimi olduğu kesinleşti

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.

Ebru Güneş'in vurulma anından yeni görüntü!

HEDEF AK PARTİ ADAYI AZİZ YENİAY

Saldırının Aziz Yeniay'a yönelik bir saldırı olduğu kesinleşti. Ortaya çıkan yeni görüntülerde araçla gelen saldırganların Yeniay'ın bulunduğu bölgeyi hedef aldığı görülüyor.

Saldırganların AK Parti adayı Aziz Yeniay'ı hedef aldığı anlarSaldırganların AK Parti adayı Aziz Yeniay'ı hedef aldığı anlar

SUİKASTTAN 10 SANİYE İLE KURTULDU

Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman,"10 saniye erken çıksaydı Aziz Yeniay hedef olacaktı." dedi.

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CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN YALANI ELİNDE PATLADI

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı iddiaların yalanlandığını belirten Karaman, "Bu saldırının Aziz Yeniay'a yönelik bir saldırı olduğu netleşti." ifadelerini kullandı.

ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YAKALANDI

Arabanın içinde 5 kişi olduğunun belirlendiğini belirten Karaman, "5 kişiden 3'ü şu an gözaltında. Araçta 4 tane küçük silah ve 1 tane kalaşnikof silah var. Kalaşnikofu kullanan M.D. isimli kişinin silahları kimden aldığı belli." şeklinde konuştu.

BİR KADIN AĞIR YARALANMIŞTI

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın bir dernekte gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması programı sırasında uzun namlulu silah ve tabanca kullanılarak saldırı gerçekleştirilmiş, olayda Ebru Güneş isimi kadın ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri saldırganları yakalamak için üst üste operasyonlar gerçekleştirmişti. Olaya ilişkin gözaltı sayısının 23 olduğu açıklanmıştı. 3 kişinin daha gözaltına alındığı öğrenilirken, bu sayı ile birlikte gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.



SALDIRIYI YAPANLARLA BİRLİKTE 22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
26 şüpheliden 4'ü yaşları küçük olduğu için Üsküdar'daki çocuk şubeden Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi. Saldırıya yapan 4 şüphelinin de aralarında bulunduğu 22 zanlının ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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