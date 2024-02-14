Son dakika: Küçükçekmece’de AK Parti programına silahlı saldırıda flaş gelişme! Aziz Yeniay’a suikast girişimi olduğu kesinleşti

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği seçim çalışması sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 26'ya yükseldi.
HEDEF AK PARTİ ADAYI AZİZ YENİAY
Saldırının Aziz Yeniay'a yönelik bir saldırı olduğu kesinleşti. Ortaya çıkan yeni görüntülerde araçla gelen saldırganların Yeniay'ın bulunduğu bölgeyi hedef aldığı görülüyor.
Saldırganların AK Parti adayı Aziz Yeniay'ı hedef aldığı anlar
SUİKASTTAN 10 SANİYE İLE KURTULDU
Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman,"10 saniye erken çıksaydı Aziz Yeniay hedef olacaktı." dedi.
CHP'Lİ İMAMOĞLU'NUN YALANI ELİNDE PATLADI
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ortaya attığı iddiaların yalanlandığını belirten Karaman, "Bu saldırının Aziz Yeniay'a yönelik bir saldırı olduğu netleşti." ifadelerini kullandı.
ARAÇTAKİ 3 KİŞİ YAKALANDI
Arabanın içinde 5 kişi olduğunun belirlendiğini belirten Karaman, "5 kişiden 3'ü şu an gözaltında. Araçta 4 tane küçük silah ve 1 tane kalaşnikof silah var. Kalaşnikofu kullanan M.D. isimli kişinin silahları kimden aldığı belli." şeklinde konuştu.