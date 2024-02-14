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FETÖ ve PKK’ya yargı darbesi | İki önemli düzenleme yolda! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları hızlı bir şekilde satılacak

Bu hafta TBMM’ye gelecek yargı paketinde, AYM tarafından iptal edilen “Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi” tanımı düzenlenecek. Çerçeve netleşecek cezalar korunacak.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 08:25 Güncelleme 14 Şubat 2024, 08:48
FETÖ ve PKK’ya yargı darbesi | İki önemli düzenleme yolda! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları hızlı bir şekilde satılacak

AK Parti, bir süredir hazırlıklarını sürdürdüğü yargı paketini bu hafta içinde TBMM Başkanlığı'na sunmayı planlıyor.

Paketten "genel af tartışmalarına neden olacağı" gerekçesiyle çıkartılan iki önemli düzenleme dikkat çekti.

Pakette yer alan düzenlemeler şöyle:

AYM İPTAL ETMİŞTİ
Anayasa Mahkemesi (AYM) bir süre önce Türk Ceza Kanunu'nun (TCK), "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da cezalandırılır" hükmünü iptal etmişti.

MADDELER TEK TEK DÜZENLENECEK
FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine yönelik bu hüküm ayrı bir madde olarak tekrar düzenlenecek. Suçun çerçevesi netleştirilirken verilen cezalar korunacak.

FENOMENLERİ İLGİLENDİRİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre; İkinci önemli düzenleme ise fenomenler, çete ve mafya davalarını yakından ilgilendiriyor.

Teklifte yer alan hüküm ile TMSF, terör örgütlerinin mal varlıklarına uyguladığı prosedürü organize suç örgütlerinin mal varlıklarında da işletecek. Böylece hakkında "organize suç örgütü kurmak" suçlaması olan Dilan Polat-Engin Polat gibi fenomenler,

Ayhan Bora Kaplan örneğinde olduğu gibi suç örgütlerinin mal varlıklarının yönetimi, şirketlerine kayyum atanması gibi süreçler TMSF tarafından yürütülecek. Bu şirketlerin hızla satışı mümkün hale gelecek.

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