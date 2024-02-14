FETÖ ve PKK’ya yargı darbesi | İki önemli düzenleme yolda! Fenomenlerin el konulan mal varlıkları hızlı bir şekilde satılacak

MADDELER TEK TEK DÜZENLENECEK

FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine yönelik bu hüküm ayrı bir madde olarak tekrar düzenlenecek. Suçun çerçevesi netleştirilirken verilen cezalar korunacak.

FENOMENLERİ İLGİLENDİRİYOR

Sabah'ta yer alan habere göre; İkinci önemli düzenleme ise fenomenler, çete ve mafya davalarını yakından ilgilendiriyor.