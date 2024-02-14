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Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! 12 yıl sonra kritik ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri’nde onur konuğu olarak katıldığı Dünya Hükümetler Zirvesi'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. 12 yıl sonra Mısır'da gerçekleşecek bu ilk ziyarette üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 09:13 Güncelleme 14 Şubat 2024, 09:55
Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor! 12 yıl sonra kritik ziyaret

Ankara-Kahire hattında beklenen ziyaret için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Başkan Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak.

Başkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-SisiBaşkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi

Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.

12 yıl sonra Mısır'a ziyaret

Başkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-SisiBaşkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI VE KALICI ATEŞKES ÇABALARI ELE ALINACAK

Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-SisiBaşkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi

Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik yardımlarını Mısır üzerinden Gazzelilere ulaştırdı.

Başkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-SisiBaşkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi

Kalıcı ateşkes ve Filistin'e yönelik insani yardım çabalarının da bu kapsamda Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde ele alınması bekleniyor.

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