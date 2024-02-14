Başkan Erdoğan Mısır’a gidiyor! 12 yıl sonra kritik ziyaret

Başkan Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak.

Ankara-Kahire hattında beklenen ziyaret için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Mısır 'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI VE KALICI ATEŞKES ÇABALARI ELE ALINACAK

Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Başkan Erdoğan ve Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah es-Sisi

Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek. Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik yardımlarını Mısır üzerinden Gazzelilere ulaştırdı.