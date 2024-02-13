Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor.

Proje Tanıtım Toplantımız https://t.co/SDNAJfaLXA — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) February 13, 2024

Hamza Dağ'ın açıklamaları şöyle:

Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Her zaman yeşildi, karamsarlığa hiç düşmedi. Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Dalları tüm güzelliklere yeterdi. Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Hiç yaprak dökmedi, umudu hep tazeydi. Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Kökleri bilgeliğe, berekete uzanmak için yola çıkar, Eninde sonunda başarabileceğini bilirdi…

Bugün çeyrek asrı aşan bir hayalin, bir güzel düşün, yıllarca son notasını bekleyen bir başyapıtın tamamlandığı günün sabahındayım.

Bugün bir babanın çocuğunu kucağına aldığı andaki heyecanın ve mutluluğun da ötesinde duygularla karşınızdayım.

Bir çocuğun bayram sabahına uyandığı gün gibi içim kıpır kıpır. 1919'da İzmir'de yanan bağımsızlık ateşinin memleketi sardığı o heyecanla buradayım.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinde onu karşılayan çocuklar gibi içimde tarif edilemez bir mutluluk var.