Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor.
Hamza Dağ'ın açıklamaları şöyle:
Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Her zaman yeşildi, karamsarlığa hiç düşmedi. Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Dalları tüm güzelliklere yeterdi. Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Hiç yaprak dökmedi, umudu hep tazeydi. Bir zeytin ağacı gibiydi İzmirli, Kökleri bilgeliğe, berekete uzanmak için yola çıkar, Eninde sonunda başarabileceğini bilirdi…
Bugün çeyrek asrı aşan bir hayalin, bir güzel düşün, yıllarca son notasını bekleyen bir başyapıtın tamamlandığı günün sabahındayım.
Bugün bir babanın çocuğunu kucağına aldığı andaki heyecanın ve mutluluğun da ötesinde duygularla karşınızdayım.
Bir çocuğun bayram sabahına uyandığı gün gibi içim kıpır kıpır. 1919'da İzmir'de yanan bağımsızlık ateşinin memleketi sardığı o heyecanla buradayım.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e gelişinde onu karşılayan çocuklar gibi içimde tarif edilemez bir mutluluk var.
Bu heyecan, mutluluk ve sevinçle hepinizi saygılarımla, hürmetlerimle selamlıyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz…
Bugün hep birlikte; İzmir'i konuşacağız, İzmir'in geleceğini konuşacağız. Çözümü konuşacağız. Umudu konuşacağız. İzmir için, sadece İzmir'in mutlu yarınları için yeni bir hikâyeyi hep birlikte yazacağız.
İzmir'i ayağa kaldıracak, İzmirliyi mutlu edecek, İzmirlilere derin bir nefes aldıracak projelerimiz hazır.
Gözlerimizi kapatalım ve hayal edelim; Konak'tan Karşıyaka'ya 10 dakikada gidebildiğimizi, trafikte değil sevdiklerimizle zaman geçirdiğimizi, mis gibi kokan körfezin kıyısında yürüdüğümüzü, Küçük Menderes'ten Bakırçay Havzası'na tüm ilçelerimizde modern şehircilik hizmetleriyle erişilebilir bir İzmir'in, nasıl da bir yıldız gibi parladığını görün.
Bugün, hemşehrilerimiz benden yıllarca maruz kaldığı problemleri, sorunları değil sadece çözümleri duyacak.
Çünkü ne bizim ne de İzmirlilerin, İzmir'in sorunlarını konuşmaya ayıracak bir dakikası dahi yok. Önceden olduğu gibi bugün de İzmir için sadece çözümlere odaklandım.
Güzel şehrimizin sorunlarını bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiren; İNSANI MERKEZE ALAN yepyeni bir yönetim yaklaşımını, İzmirli hemşehrilerimin hizmetine sunacağız.
İzmir'e yakışan, dünya standartlarında bir şehir haline getirecek projelerimizle bu şehri eşsiz bir hüviyete kavuşturacağız. Bu hayal, İzmir'imiz için belirlediğimiz ortak gelecek vizyonunun en önemli parçası olarak kayıtlara geçecek.
Şimdi diyoruz ki; gelin, hep birlikte İzmir'imizi dünyanın göz bebeği yapalım!
BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI
Kıymetli hemşehrilerim, projelerimize geçmeden önce, önümüzdeki dönemde uygulayacağımız belediyeciliği ve yönetim anlayışımızı sizlere anlatmak istiyorum.
NASIL BİR BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ OLACAK?
Öncelikle Açık Kapı stratejisi uygulayacağız.
Hemşehrilerimizin doğrudan büyükşehir belediyemize; soru, talep ve önerilerini iletilebileceği mekanizmaları AÇIK KAPI platformunu hayata geçireceğiz. Şeffaf olacağız.
Yönetimimiz boyunca, her adımımızı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacağız. İnsan merkezli çalışmayı ilke edineceğiz.
Altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık, çevre düzenlemelerinde her daim insan odaklı çalışmaları esas alacağız.
İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın Her anında hep yanında olacağız.
Kent sakinlerimiz; yaşamlarının her aşamasında, hayatlarının her anında destekleyici ve yönlendirici bir anlayışla bizleri hep yanlarında görecek.
İzmir'imize 360 derece belediyecilik ile her alanda kaliteli hizmet sunacağız.
Her vatandaşımızın refahını düşünen, ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği birleştiren, yenilikçi politikalarımızla kent yaşamını destekleyeceğiz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTELİ HİZMET VİZYONUYLA HAREKET EDECEĞİZ
Şehrimize sunacağımız tüm alt yapı ve üst yapı projelerinde dayanıklı ve modern ürünler kullanarak sürdürülebilir kaliteli bir hizmet anlayışını kentimize kazandıracağız.
Katılımcı bir yönetişim dönemi için söz veriyoruz.
Bu dönem kentte her sesin gücü ve çeşitliliği ön planda olacak.
Kapsayıcı bir bakışla İzmir'de unutulan hiç kimse, görmezden gelinen tek bir hemşerimiz kalmayacak.
Şimdi de, yönetim anlayışımıza geçmek istiyorum.
İzmir'imizi Türkiye Yüzyılı'nın parlayan yıldızı yaparken nasıl bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz.
İlk olarak Yerelde hizmet anlayışıyla her daim ulaşılabilir olacağız.
İzmirli hemşehrilerimiz, vatandaşın ayağına giden bir belediye ile tanışacak. Mobil iletişim araçlarımız sürekli İzmir'imizin sokaklarında dolaşacak.
Planlı olacağız.
Yapılan çalışmaların süresini, başlama-bitiş tarihlerini, çalışmalardan etkilenen sokak ve caddelerde oturan vatandaşlarımızın bilgisine sunacağız.
Uyumlu bir şekilde hareket edeceğiz.
Hizmetlerimiz şehrin ihtiyaçlarına cevap verirken kentin tarihi cazibesini tamamlayacak, kalkınmanın İzmir'in kültürel mirası doğal çevresiyle uyum içinde olmasını sağlayacaktır.
İzmir'in eşsiz kimliğini geleceğe taşıyacağız.
Ortak akılla istişare kültürünü benimseyeceğiz.
İzmirlilerin ortak aklı, İzmir'in ortak aklı olacak.