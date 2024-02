CHP’de Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı

'TİP'İN GÖKHAN ZAN KARARI BİZİ ETKİLER'

CHP Hatay'da çıkmaza girerken; TİP, İYİ Parti'den ayrılan Gökhan Zan'ı Hatay Büyükşehir Belediyesi için aday gösterdi.



TİP'in kararına ilişkin CHP kurmaylarından farklı değerlendirmeler geldi. Bir kurmay "ister istemez etkiler" derken, bir başka yetkili "Her ağacın gölgesi gövdesi kadar" yorumunu yaptı.

Bir diğeri ise "Gökhan Zan geçen sefer de İYİ Parti'den aday olmuştu" ifadesini kullandı.





TAKVİM Gazetesi, 13 Şubat 2024 tarihli manşetinde 'HATAY'I KENDİNDE ARA' başlığıyla CHP'nin Hatay çıkmazına dikkat çekti. CHP PM'sine 'aday bulma testi' düzenledi.



TAKVİM'DEN CHP'YE ADAY BULMA TESTİ

Gazete ilgili haberinde "CHP, Hatay için Lütfü Savaş'ta diretti. Ama protesto edildi! Parti de arayışa girdi. Haluk Levent'e bile gitti! Reddedildi! Kriz nüksetti. TAKVİM de CHP'nin kararını beklemedi! Yine lazım olur diye "Aday bulma testi" düzenledi" ifadelerini kullandı.



"TAKVİM bu haberi yazarken CHP aday arıyordu" denilen haberin devamındaki 'aday bulma testi' ise şu şekilde;



1- HATAY İÇİN KİM BU-RA-DA-YIM DİYEBİLİR?



a) Gültekin Uysal

b) Ekmeleddin İhsanoğlu

c) Barnie Sanders

d) Jeremy Rifkin

e) Kemal Kılıçdaroğlu





2- GERİLEN SİNİRLERİ KİM YUMUŞATABİLİR?



a) Tarkan

b) Rapçi Sefo

c) Kobra Murat

d) Hasan Can Kaya

e) Survivor Turabi

3- BÜTÜN OYLARI KİM TOPLAYABİLİR?



a) Hakim Ziyech

b) Samet Akaydın

c) Vincent Aboubakar

d) Stefano Denswill

e) Mario Balotelli

4- KİM PARTİYE PARAVAN OLABİLİR?



a) Gupse Özay

b) Binnur Kaya

c) Yasemin Sakallıoğlu

d) Demet Akbağ

e) Seçil Erzan

CEVAP ANAHTARI: HEPSİ E