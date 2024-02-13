CHP’de Hatay krizi büyüyor! 4 toplantı yapıldı yine de aday çıkmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde olaylı PM toplantısı geride kaldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Çankaya'da Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı. Özel, kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday olarak gösterdi. Bu durum karşısında Çankaya aday adayları kazan kaldırdı. 'Eş genel başkan' gibi hareket edip Özel'in koltuğuna vesayet kuran İmamoğlu ise, İstanbul'da listelere çöktü. Kendine yakın isimlerin adaylığının yolunu açtı.

HATAY'DA BÜYÜK KRİZ

Bir yandan da mevcuttaki 'Hatay' krizi dallanıp budaklandı. Bilindiği üzere Özgür Özel "Kırsaldan acayip oy alıyor ve başka isimleri koyduğumuzda kaybediyoruz. Alternatif bulamadık" diyerek Savaş'ı Hatay'a yeniden aday göstermişti.



"ÖNCE ALTERNATİFİ YOK" DEDİ, SONRA ÇARK ETTİ!

Ancak Lütfü Savaş için evdeki hesap çarşıya uymadı. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde Hatay sokaklarında Lütfü Savaş'a yönelik büyük bir protesto vardı. Vatandaşlar Savaş'ı istifaya davet ederken, Özel'e de aday tercihi nedeniyle tepki gösterdi.

Hatay'da Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na Lütfü Savaş tepkisi!



Gelişme üzerine Özgür Özel çark etti, "Bize anketler yanlış yaptığımızı sinyalini veriyorsa yeniden değerlendirilir. Milletin sesini duymak önemlidir. Anketlerde bir şey görürsek müdahale ederiz" dedi.