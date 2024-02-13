Başkan Erdoğan BAE’de: Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüştü! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak

Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulundu (12 Şubat 2024)

ANA GÜNDEM GAZZE

Dün Külliye'de toplanan Kabine'nin ardından konuşan Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine, Dünya Hükümetler Zirvesi katılmak için Dubai'ye hareket edeceklerini, onur konuğu olarak davet edildikleri bu yılki zirvede ikili temaslarının yanı sıra zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

Ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetine icabetle Kahire'ye geçeceklerini aktaran Erdoğan, Sisi ile ekonomi, ticaret, turizm, enerji ve savunma başta olmak üzere ülkeler arasındaki pek çok konuyu istişare edeceklerini söyledi.

"Hiç şüphesiz her iki ülkede de gündemimizin ilk sırasında Gazze'ye yönelik artan İsrail saldırıları olacaktır." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hitler özentisi Netanyahu yönetimi, 7 Ekim'den beri sürdürdüğü vahşet ve katliam politikasında her gün yeni bir kırmızı çizgiyi aşıyor. Bu sabah, güvenli bölge olarak ilan ettikleri ve Gazze'nin kuzeyinden zorla çıkarılan yaklaşık 1,5 milyon Gazzeli'nin sığındığı Refah'a saldırdılar. Doğrudan sivilleri hedef aldıkları bu saldırılarda 100'den fazla Gazzeli kardeşimiz şehit oldu, yüzlercesi de yaralandı. İsrail'in bu pervasızlığının sebebi, Batılı güçlerin 'tavşana kaç, tazıya tut' diyen ikiyüzlü politikasıdır.