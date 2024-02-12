Hatay’da arazi vurgunu! Bakanlık düğmeye bastı

Devletin milyonlarca dolar zarara uğradığı yolsuzluk olayı, "Arsuz'u parsel parsel çalmaya başladılar" ve "Çete ve işbirlikçileri Arsuz'a iyice çöktü" başlığıyla medyada yerini aldı.

Medyada yer alan yayınları ihbar kabul eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı müfettişleri, usulsüzlüğü tek tek tespit etti.

Bunun üzerine 04.12.2023'te Arsuz Tapu Müdürlüğü'ne bir yazı gönderen bakanlık, dava açılarak kayıtların eski haline getirilmesini istedi. Yabancı ülkelerin Türk vatandaşlarına uyguladıkları sınırlamalara misilleme olarak 1927 yılında çıkarılan "1062 Sayılı Mukabele-i Bilmisil Kanunu" ile o dönemde Suriye uyrukluların Türkiye'deki taşınmazlarına el konuldu.

Halen yürürlükte olan kanunla, Hatay'ın Arsuz ilçesindeki birçok taşınmaz hazineye geçti.

Bu taşınmazlardan bazıları, yasaya göre ne satılabilir ne devredilebilir ne de miras yoluyla intikal ettirilemediği halde sahte belgelerle 3'üncü kişilere satıldı.