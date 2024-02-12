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CHP PM'de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel'den İmamoğlu'na Kadıköy ve Çankaya'da kesik... İki ilçede DEM'den icazet

'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çankaya'da Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı. Özel'in kendi avukatı Hüseyin Can Güner'i aday olarak göstermesi bekleniyor. CHP'nin büyük bir rant kapısı olarak gördüğü ve bir türlü pastayı paylaşamadığı Kadıköy'de ise kavga büyük. İmamoğlu cephesi Tülin Hadi'nin aday olmasını istiyor ancak Genel Merkez 'Hadi'yle ilgili iddiaları yalanlıyor. Öte yandan CHP Esenyurt ve Adalar için DEM'den icazet alacak. Hatay'da ise Lütfü Savaş'ın akıbeti belli olacak.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 09:52 Güncelleme 12 Şubat 2024, 10:16
CHP PM’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel’den İmamoğlu’na Kadıköy ve Çankaya’da kesik... İki ilçede DEM’den icazet

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP'de sular durulmuyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü.

İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken 'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor.

DEŞİFRE | CHP PMye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköyde İmamoğluna kesik, Çankayada 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalara DEM payıDEŞİFRE | CHP PMye Kandil ayarlı erteleme! Kadıköyde İmamoğluna kesik, Çankayada 4 kafadan 4 farklı ses, Esenyurt ve Adalara DEM payı


Bilindiği üzere Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor.

MERSİN'DE 'DEM'LENDİLER
DEM Parti'nin Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyeceği öğrenildi.

Partideki Kadıköy, Çankaya ve Hatay krizleri de boyut kazanmış vaziyette. Kadıköy'de İmamoğlu'nun adayına kesik atıldı, Çankaya'da 4 kafadan 4 farklı ses çıkıyor. Hatay'da ise bir kez daha anket yapılacağı konuşuluyor.

Fotoğrafta: Özgür Özel ve avukatı Hüseyin Can Güner (arkada)Fotoğrafta: Özgür Özel ve avukatı Hüseyin Can Güner (arkada)

DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. PM, Özgür Özel başkanlığında "İstanbul'un kalan ilçeleri, önseçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları" gündemiyle toplanıyor.

Öncesinde ise merkez yönetim kurulu toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gösterilen tepkiler ve yeni yapılan anket değerlendirilecek.

Öte yandan Çankaya'da parti içindeki kaosu körükleyecek gelişmelerin yaşanması ise muhtemel. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'in aday olması ise için bastırıyor. Genel Merkez, Özgür Özel'in "Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz" sözünü hatırlatarak Güner'in Çankaya adaylığı için zemin hazırladı.

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ÖZEL'DEN İMAMOĞLU, YAVAŞ VE KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLARINA KESİK ATTI
Böylelikle Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun destek verip lobi faaliyetleri yürüttüğü adaylara kesik attı.

İmamoğlu Çankaya için önce Gül Çiftçi'nin aday olmasını talep etti ardından İzmir'e aday yaptıramadığı Buğra Gökçe'yi aday yaptırmak için kolları sıvamış, Kılıçdaroğlu da Alper Taşdelen için lobi faaliyetleri yürütmüştü. Mansur Yavaş ise eski mesai arkadaşı Bekir Ödemiş'i Çankaya adayı yapabilmek için baskıyı artırmıştı.

GENEL MERKEZ VE ÖZEL'E 'BİLDİRİLİ' REST
Öte yandan Çankaya'da bazı aday adayları Özgür Özel ve Genel Merkez'e karşı ortak bir bildiri hazırladı. Bildiride "Aday adaylığı başvurusu yapmış olanlar içinden adayların belirlenmesi, hukuksal bir zorunluluktur" denildi.

Ekrem İmamoğlu ve Tülin HadiEkrem İmamoğlu ve Tülin Hadi

RANT BÜYÜK KAVGA BÜYÜK
Gelelim CHP'nin büyük bir rant kapısı olarak gördüğü ve bir türlü pastayı paylaşamadığı Kadıköy'deki aday belirleme krizine.

'HADİ' BAKALIM KRİZ!
Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu cephesi Tülin Hadi'nin aday olmasını istiyor. Ancak Genel Merkez, Tülin Hadi isminin Kadıköy için gündeme gelmediğini belirterek Hadi'yle ilgili adaylık iddialarını yalanlıyor.

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