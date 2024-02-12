CHP PM’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel’den İmamoğlu’na Kadıköy ve Çankaya’da kesik... İki ilçede DEM’den icazet

Yerel seçimlere sayılı bir zaman dilimi kala CHP 'de sular durulmuyor. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulurken aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. İstanbul'un ilçeleri, Çankaya ve Hatay üzerinde mevcuttaki kriz devam ederken 'Kandil' ayarlı ertelemeye uğrayan CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor.

Bilindiği üzere Başak Demirtaş, Kandil'den gelen talimat sonrası adaylıktan çekilmiş, CHP de bu kararla eş güdümlü olarak PM'yi ertemişti. İki parti arasında cereyan eden bölücü iş birlikte 'kent uzlaşısı' formülü gündeme geldi. CHP'nin Adalar ve Esenyurt adayını DEM Parti'nin istek ve talepleri doğrultusunda belirleyeceği konuşuluyor. MERSİN'DE 'DEM'LENDİLER DEM Parti'nin Mersin'de CHP'li Vahap Seçer'i destekleyeceği öğrenildi. Partideki Kadıköy, Çankaya ve Hatay krizleri de boyut kazanmış vaziyette. Kadıköy'de İmamoğlu'nun adayına kesik atıldı, Çankaya'da 4 kafadan 4 farklı ses çıkıyor. Hatay'da ise bir kez daha anket yapılacağı konuşuluyor.

Fotoğrafta: Özgür Özel ve avukatı Hüseyin Can Güner (arkada)



DANANIN KUYRUĞU KOPUYOR

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP'de dananın kuyruğu kopuyor. PM, Özgür Özel başkanlığında "İstanbul'un kalan ilçeleri, önseçimleri biten iller ve Çankaya aday adayları" gündemiyle toplanıyor.



Öncesinde ise merkez yönetim kurulu toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a gösterilen tepkiler ve yeni yapılan anket değerlendirilecek.

Öte yandan Çankaya'da parti içindeki kaosu körükleyecek gelişmelerin yaşanması ise muhtemel. CHP Genel Başkanı Özgür Özel kendi avukatı Hüseyin Can Güner'in aday olması ise için bastırıyor. Genel Merkez, Özgür Özel'in "Partide yeni ve genç yüzlere görev vereceğiz" sözünü hatırlatarak Güner'in Çankaya adaylığı için zemin hazırladı.