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Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada hangi konular var?

Son dakika haberi! Yeni yılın ikinci Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de başladı. Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmeler de ele alınacak. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:28 Güncelleme 12 Şubat 2024, 15:40
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada hangi konular var?

Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.20'de başladı.

▶️ Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor!



MASADA HANGİ KONULAR VAR

Kabine'nin en önemli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Santa Maria Kulisesi, Çağlayan Adliyesi ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırı Kabine'nin gündeminde olacak.



Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yönelik terör tehdidin bertaraf edilmesi için atılabilecek ek adımlar da Kabine'de ele alınacak.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretlerine ilişkin de bilgi sunmaları bekleniyor.



EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Ekonomiye ilişkin önemli başlıklarda Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği bayram ikramiyeleri olacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel de 5 bin TL olmak üzere tam 9 bin TL emekli ikramiyesi verilmişti. Bu rakamın bu yıl arttırılması gündemde, bunun için bakanlıklar çalışmalarını tamamladılar. Ve çalışmalardaki son durum Kabine'de Başkan Erdoğan'a sunulacak.

ÖĞRETMENLERİ GÖZÜ KABİNEDE

Atama bekleyen öğretmen adayları için büyük gün geldi. Geçtiğimiz hafta öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine toplantısını işaret etmişti.

Tekin, "Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir" ifadelerini kullanmıştı.



ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE MASADA

Kabine'nin bir diğer ekonomiye ilişkin gündem başlığı her zamanki gibi hem enflasyon hem de fahiş fiyatla mücadele olacak. Bunun ile ilgili atılacak yeni adımlar ve alınabilecek ek tedbirler Kabine'nin gündeminde olacak.

Elbistan'da yapılan deprem konutlarıElbistan'da yapılan deprem konutları

DEPREM KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR

Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin hemen ardından bölgenin yeniden güçlenerek ayağa kaldırılması için devlet millet ele ele vererek seferberlik başlattı.

Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştürüldüğü seferberlik kapsamında depremin birinci yıl dönümünde deprem konutlarının teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, mayıs seçimlerinin dahi deprem gündemini gölgeleyemediğini ve deprem illerini unutmadıklarını ifade etmiş şehirlerin inşa ve ihyasına hızla başladıklarını söylemişti.

Elbistan'da yapılan deprem konutlarıElbistan'da yapılan deprem konutları

2024 bitmeden 200 bin konutu hak sahiplerine verilmesi için 7/24 esasına göre çalışıldığı vurgulanmıştı. Bu kapsamda bölgedeki çalışmalar ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanın da yapımı tamamlanan projelerle ilgili sunum yapması da öngörülüyor.



F-16 SATIŞINDA NASIL BİR YOL HARİTASI İZLENECEK?

Dış politikaya ilişkin önemli başlıklarda Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Amerika'dan Türkiye'ye yönelik F-16 satışına yönelik onay çıktı. Onayın ardından ABD ile izlenecek yol haritası masada olacak.


12 YILIN ARDINDAN KRİTİK DİPLOMASİ

Son başlıkta diplomasi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından 14 Şubat'ta Mısır'a son derece kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında mevkidaşı Sisi ile görüşecek. İkili ilişkiler, Gazze'de yaşanan dram ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar masada olacak.

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