Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada hangi konular var?

ÖĞRETMENLERİ GÖZÜ KABİNEDE Atama bekleyen öğretmen adayları için büyük gün geldi. Geçtiğimiz hafta öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine toplantısını işaret etmişti. Tekin, "Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir" ifadelerini kullanmıştı.





ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE MASADA



Kabine'nin bir diğer ekonomiye ilişkin gündem başlığı her zamanki gibi hem enflasyon hem de fahiş fiyatla mücadele olacak. Bunun ile ilgili atılacak yeni adımlar ve alınabilecek ek tedbirler Kabine'nin gündeminde olacak.

Elbistan'da yapılan deprem konutları DEPREM KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin hemen ardından bölgenin yeniden güçlenerek ayağa kaldırılması için devlet millet ele ele vererek seferberlik başlattı. Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştürüldüğü seferberlik kapsamında depremin birinci yıl dönümünde deprem konutlarının teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, mayıs seçimlerinin dahi deprem gündemini gölgeleyemediğini ve deprem illerini unutmadıklarını ifade etmiş şehirlerin inşa ve ihyasına hızla başladıklarını söylemişti.

Elbistan'da yapılan deprem konutları 2024 bitmeden 200 bin konutu hak sahiplerine verilmesi için 7/24 esasına göre çalışıldığı vurgulanmıştı. Bu kapsamda bölgedeki çalışmalar ile ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanın da yapımı tamamlanan projelerle ilgili sunum yapması da öngörülüyor.





F-16 SATIŞINDA NASIL BİR YOL HARİTASI İZLENECEK?



Dış politikaya ilişkin önemli başlıklarda Kabine'nin önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Amerika'dan Türkiye'ye yönelik F-16 satışına yönelik onay çıktı. Onayın ardından ABD ile izlenecek yol haritası masada olacak.

12 YILIN ARDINDAN KRİTİK DİPLOMASİ



Son başlıkta diplomasi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından 14 Şubat'ta Mısır'a son derece kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında mevkidaşı Sisi ile görüşecek. İkili ilişkiler, Gazze'de yaşanan dram ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar masada olacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN