Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular var?





EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ



Ekonomiye ilişkin önemli başlıklarda Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği bayram ikramiyeleri olacak. Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel de 5 bin TL olmak üzere tam 9 bin TL emekli ikramiyesi verilmişti. Bu rakamın bu yıl arttırılması gündemde, bunun için bakanlıklar çalışmalarını tamamladılar. Ve çalışmalardaki son durum Kabine'de Başkan Erdoğan'a sunulacak.

ÖĞRETMENLERİ GÖZÜ KABİNEDE Atama bekleyen öğretmen adayları için büyük gün geldi. Geçtiğimiz hafta öğretmen ataması ile ilgili müjde veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atama takvimi için Kabine toplantısını işaret etmişti. Tekin, "Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir" ifadelerini kullanmıştı.





ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE MASADA



Kabine'nin bir diğer ekonomiye ilişkin gündem başlığı her zamanki gibi hem enflasyon hem de fahiş fiyatla mücadele olacak. Bunun ile ilgili atılacak yeni adımlar ve alınabilecek ek tedbirler Kabine'nin gündeminde olacak.

Elbistan'da yapılan deprem konutları DEPREM KONUTLARI HIZLA YÜKSELİYOR Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depreminin hemen ardından bölgenin yeniden güçlenerek ayağa kaldırılması için devlet millet ele ele vererek seferberlik başlattı. Asrın felaketinin asrın dayanışmasına dönüştürüldüğü seferberlik kapsamında depremin birinci yıl dönümünde deprem konutlarının teslim törenine katılan Başkan Erdoğan, mayıs seçimlerinin dahi deprem gündemini gölgeleyemediğini ve deprem illerini unutmadıklarını ifade etmiş şehirlerin inşa ve ihyasına hızla başladıklarını söylemişti.