Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Başkan Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi

ONUR KONUĞU OLARAK ZİRVEYE KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.