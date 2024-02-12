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Başkan Erdoğan BAE'de! Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak

Son dakika haberi! Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak olan Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Başkan Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 16:59 Güncelleme 13 Şubat 2024, 00:58
Başkan Erdoğan BAE’de! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi.

Başkan Erdoğan BAE ve Mısır'a gidiyor!

Başkan Erdoğan, Dubai Uluslararası Havalimanı'nda BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk el-Mari, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da BAE'ye geldi

ONUR KONUĞU OLARAK ZİRVEYE KATILACAK
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. (19 Temmuz 2023)Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. (19 Temmuz 2023)

ANA KONUŞMACI OLARAK ZİRVEYE HİTAP EDECEK

Açıklamada, Erdoğan'ın çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacağı kaydedildi.

Zirve vesilesiyle, Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan başta olmak üzere katılımcı ülkelerden mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştireceğinin öngörüldüğü belirtildi.


2024 DÜNYA HÜKÜMETLER ZİRVESİ BAŞLADI

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen "2024 Dünya Hükümetler Zirvesi" 25'ten fazla devlet başkanı ve hükümet liderinin katılımıyla başladı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" temasıyla gerçekleşen Dünya Hükümetler Zirvesi'nin 14 Şubat'a kadar süreceği belirtildi.

Zirvede dünyanın karşı karşıya kaldığı acil sorunların gölgesinde geleceğe dair fırsat ve zorlukların ele alınacağı aktarılan haberde, zirveye 25'ten fazla devlet ve hükümet liderinin katılım gösterdiğine işaret edildi.

Dubai'de gerçekleşen zirveye dünyanın farklı ülkelerinden 120 hükümet heyetinin yanı sıra 85'i aşkın uluslararası ve bölgesel örgütün katılım sağladığı vurgulanan haberde, 4 binden fazla katılımcı arasında dünyanın dört bir yanından uzman, düşünür ve yetkililerin de zirvede bulunacağı ifade edildi.

Haberde, Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında 6 ana temada gerçekleşecek 15 küresel forumda gelecekteki küresel büyük dönüşümlerin ele alınacağına dikkat çekildi.

İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısıra gidiyorİletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısıra gidiyor
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidiyor

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