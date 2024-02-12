Başkan Erdoğan BAE gidiyor! Dünya Hükümetler Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılacak

ONUR KONUĞU OLARAK ZİRVEYE KATILACAK Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Başkan Erdoğan'ın, "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması altında, Dubai'de düzenlenecek Dünya Hükümetler Zirvesi'ne 13 Şubat'ta onur konuğu olarak iştirak edeceği aktarıldı.

Başkan Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. (19 Temmuz 2023)

ANA KONUŞMACI OLARAK ZİRVEYE HİTAP EDECEK



Açıklamada, Erdoğan'ın çeşitli ülkelerden devlet ve hükümet yetkilileri ile uluslararası kuruluş, özel sektör, akademi, sivil toplum, düşünce kuruluşu ve medya temsilcileri ile iş insanlarını bir araya getiren zirvede, ana konuşmacı olarak hitapta bulunacağı kaydedildi.