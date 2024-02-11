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Pençe Kaplan'dan acı haber! P.Söz.Onb. Mustafa Özkardeş şehit oldu

Son dakika haberleri... Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit oldu.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:02 Güncelleme 12 Şubat 2024, 00:24
Pençe Kaplan’dan acı haber! P.Söz.Onb. Mustafa Özkardeş şehit oldu

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı bir askerimizin araç kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

▶️ MSB acı haberi duyurdu: 1 şehit

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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