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Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?

Yeni yılın ikinci Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün Külliye'de toplanacak. Kabine Toplantısı'nda İç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmeler de ele alınacak. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:28 Güncelleme 12 Şubat 2024, 01:33
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?

Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek.

▶️ Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor!



Kritik Kabine Toplantısı öncesinde masada yer alacak maddeleri A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.


YILIN İKİNCİ KABİNE TOPLANTISI BUGÜN
"Yeni yılın ikinci Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de yapılacak.


TERÖRLE MÜCADELEDE GÜNDEMDE
Hiç şüphesiz Kabine'nin en önemli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Santa Maria Kulisesi, Çağlayan Adliyesi ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırı Kabine'nin gündeminde olacak.

Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yönelik terör tehdidin bertaraf edilmesi için atılabilecek ek adımlar da Kabine'de ele alınacak.

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretlerine ilişkin de bilgi sunmaları bekleniyor.



EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ
Ekonomiye ilişkin önemli başlıklarda Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği bayram ikramiyeleri olacak. Hatırlayacaksınız geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 2'şer bin TL… Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel de 5 bin TL olmak üzere tam 9 bin TL emekli ikramiyesi verilmişti. Bu rakamın bu yıl arttırılması gündemde, bunun için bakanlıklar çalışmalarını tamamladılar. Ve çalışmalardaki son durum Kabine'de Başkan Erdoğan'a sunulacak.


ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE MASADA
Kabine'nin bir diğer ekonomiye ilişkin gündem başlığı her zamanki gibi hem enflasyon hem de fahiş fiyatla mücadele olacak. Bunun ile ilgili atılacak yeni adımlar ve alınabilecek ek tedbirler Kabine'nin gündeminde olacak.



F-16 SATIŞINDA NASIL BİR YOL HARİTASI İZLENECEK?
Elbette dış politikayı ilişkin önemli başlıklarda Kabine'nin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Amerika'dan Türkiye'ye yönelik F-16 satışına yönelik onay çıktı. Onayın ardından ABD ile izlenecek yol haritası masada olacak.

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12 YILIN ARDINDAN KRİTİK DİPLOMASİ
Son başlıkta diplomasi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından 14 Şubat'ta Mısır'a son derece kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında mevkidaşı Sisi ile görüşecek. İkili ilişkiler, Gazze'de yaşanan dram ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar masada olacak."

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