Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?

Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin yanı sıra ekonomik gelişmelerin de ele alındığı Kabine toplantısı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşecek.
Kritik Kabine Toplantısı öncesinde masada yer alacak maddeleri A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.
YILIN İKİNCİ KABİNE TOPLANTISI BUGÜN
"Yeni yılın ikinci Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Külliye'de yapılacak.
TERÖRLE MÜCADELEDE GÜNDEMDE
Hiç şüphesiz Kabine'nin en önemli gündem maddesi terörle mücadele olacak. Santa Maria Kulisesi, Çağlayan Adliyesi ve AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırı Kabine'nin gündeminde olacak.
Suriye ve Irak'tan Türkiye'ye yönelik terör tehdidin bertaraf edilmesi için atılabilecek ek adımlar da Kabine'de ele alınacak.
Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Irak ziyaretlerine ilişkin de bilgi sunmaları bekleniyor.