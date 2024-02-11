Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?





EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ

Ekonomiye ilişkin önemli başlıklarda Kabine'de konuşulacak konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin büyük bir heyecan ve merakla beklediği bayram ikramiyeleri olacak. Hatırlayacaksınız geçen yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında 2'şer bin TL… Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel de 5 bin TL olmak üzere tam 9 bin TL emekli ikramiyesi verilmişti. Bu rakamın bu yıl arttırılması gündemde, bunun için bakanlıklar çalışmalarını tamamladılar. Ve çalışmalardaki son durum Kabine'de Başkan Erdoğan'a sunulacak.



ENFLASYON VE FAHİŞ FİYATLARLA MÜCADELE MASADA

Kabine'nin bir diğer ekonomiye ilişkin gündem başlığı her zamanki gibi hem enflasyon hem de fahiş fiyatla mücadele olacak. Bunun ile ilgili atılacak yeni adımlar ve alınabilecek ek tedbirler Kabine'nin gündeminde olacak.





F-16 SATIŞINDA NASIL BİR YOL HARİTASI İZLENECEK?

Elbette dış politikayı ilişkin önemli başlıklarda Kabine'nin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Amerika'dan Türkiye'ye yönelik F-16 satışına yönelik onay çıktı. Onayın ardından ABD ile izlenecek yol haritası masada olacak. İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısıra gidiyor

12 YILIN ARDINDAN KRİTİK DİPLOMASİ

Son başlıkta diplomasi; Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından 14 Şubat'ta Mısır'a son derece kritik bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında mevkidaşı Sisi ile görüşecek. İkili ilişkiler, Gazze'de yaşanan dram ve ihtiyaçların giderilmesine yönelik çalışmalar masada olacak." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN