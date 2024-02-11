SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında

Milli iradeyi hedef alan, toplumsa fay hatlarını tetiklemek isteyen unsurlar, seçimlere sayılı bir zaman kala karanlık yüzlerini göstermeye başladı. AK Parti'nin 10 Şubat'ta gerçekleştirdiği Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 10:28 Güncelleme 11 Şubat 2024, 18:16
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın 10 Şubat'ta Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Silahlı saldırıda yeni görüntü!



Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı.


BAKAN AÇIKLADI: 57 ADRESE BASKIN 17 ŞAHIS GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 57 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

▶️ Bakan Yerlikaya duyurdu: AK Parti seçim çalışmasına saldırıda 17 gözaltı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mitinginde silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mitinginde silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Erdoğan, bir saldırganın yakalandığını açıklamıştı.

Gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyen Başkan Erdoğan, "Yaralanan vatandaşımıza acil şifa diliyorum. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

"Milletimizin canına kast eden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Başkan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileten siyasi parti genel başkanlarına da teşekkür etti.



OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER

Alçak saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniayın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğandan çok sert tepkiAK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniayın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğandan çok sert tepki

Milli iradeyi hedef alan kalleş saldırı sonrası peş peşe kınama mesajları geldi.

"DEMOKRASİMİZE KASTEDEN HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAYACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektirİstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum: Hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir

"BİZİ ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEKLER"
AK Parti İBB adayı Murat Kurum, alçak saldırı sonrası Kanarya Polis Merkezi ve yaralı vatandaşın kaldırıldığı hastaneye gitti.

Yetkililerden bilgi alan Kurum, "Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometre vatan toprağında, 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve inşallah yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlundan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlundan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?

İMAMOĞLU KANLI SALDIRI ÜZERİNDEN SİYASİ RANT DEVŞİRDİ
CHP ise elim olay üzerinden siyasi rant devşirdi. Ekrem İmamoğlu, "Saldırının AK Parti ile ilgisi yok" paylaşımında bulundu. Bu duruma AK Parti'den yanıt gecikmedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, "Hayırdır muhattabın kim, kimden aldın bilgiyi?" sözleriyle İmamoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

KAMERALAR MERCEK ALTINDA

MOBESE kamera kayıtları 150 kişilik ekip tarafından incelemeye alındı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, olay yerine çıkan sokaklar ile saldırının yaşandığı sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.


41 GÜN 6 SALDIRI

Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren özellikle İstanbul'da gerçekleştirilen saldırılar A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. 31 Mart seçimleri öncesi 1 Ocak ve 8 Ocak'ta önce Müslümanları hedef alan saldırılar 28 Ocak'ta Santa Maria Kilisesi'ne yöneldi. DEAŞ'lı teröristler bir kişiyi acımasızca katletti. Farklı kesimleri hedef alarak seçimler öncesi korku iklimi oluşturmayı hedefleyen bu saldırıların ardından Filozof Ramazan lakaplı Ramazan Pişkin 31 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti.

Bu saldırıdan günler sonra asrın çifte felaketinin yaşandığı depremin yıl dönümünde DHKP-C'li teröristler Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı girişiminde bulundu. Son olarak eli silahlı alçaklar AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına saldırdı.

41 gün 6 saldırı

Konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, "6 saldırı 3'e bölmek gerekiyor. İlki inançlara yapılan bir saldırı, sadece bir camiye değil bir kiliseye de saldırı yapılıyor." dedi. Dini inançlara saldırının ardından adalet ve demokrasinin hedef alındığını belirten Karataş, "Saldırıyı yapanlar vatandaşın iradesini ortaya koymasını engellemeye çalışanlardır." dedi.

AK Parti programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar! Hain saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Habere anlattıAK Parti programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar! Hain saldırıdan son anda kurtulan anne ve kız dehşet anlarını A Habere anlattı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP’ye ’DEM’li tepki... Terör baronlarından medet umuyorlar
Fenerbahçe- Alanyaspor | CANLI
AK Parti’nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı: Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Seçmen İletişim Merkezi açılış töreninde flaş açıklamalar
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor
Mersin’de Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen hain denilen CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ’TAKVİM’ hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı
Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez yüzde 10’u geçti! Başkan Erdoğan 3 çocuk demişti Atatürk’ün en az 6 çocuk dediği ortaya çıktı
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
Pentagon’da bir gün! SİHA’lara övgü... F-16’daki son durum ve F-35’ler | Başkan Erdoğan’ın kararlı tutumu ve Türkiye - ABD - NATO üçgeni
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Abdülkerim Bardakcı Sparta Prag maçında forma giyecek mi?
Emekli ve işçiye ek artış geliyor: Çalışma Bakanlığı’nda kritik toplantı! Ek iyileştirme gündeme alındı
AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?
SON DAKİKA