AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın 10 Şubat'ta Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı.
BAKAN AÇIKLADI: 57 ADRESE BASKIN 17 ŞAHIS GÖZALTINDA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 57 adrese düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti mitinginde silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, silahlı saldırıyla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdüğünü belirtti. Erdoğan, bir saldırganın yakalandığını açıklamıştı.
Gerçekleştirilen saldırıyı lanetleyen Başkan Erdoğan, "Yaralanan vatandaşımıza acil şifa diliyorum. İstanbul Emniyetimiz ve İstanbul Başsavcılığımız, gerekli tahkikatı titizlikle yürütmektedir. Türkiye'nin güvensizlik ortamına sürüklenmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
"Milletimizin canına kast eden tüm alçaklarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Başkan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini ileten siyasi parti genel başkanlarına da teşekkür etti.
OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER
Alçak saldırıya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.