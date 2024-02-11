AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Bakan Yılmaz Tunç açıkladı: 12 şüpheli yakalandı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı.
12 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 12 şüphelinin yakalandığını, 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen;— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 11, 2024
🟥 12 şüpheli…
Tunç, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu düşünülen;
🟥 12 şüpheli gözaltına alınmış,
🟥 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.