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AK Partili Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni görüntüler! Kaçışan insanlar, arabaların arasına saklanan çocuk...

Milli iradeyi hedef alan, toplumsa fay hatlarını tetiklemek isteyen unsurlar, seçimlere sayılı bir zaman kala karanlık yüzlerini göstermeye başladı. AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise elim olay üzerinden siyasi rant devşirip "Saldırının AK Parti ile ilgisi yok" paylaşımı yaptı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, İmamoğlu'na çok sert tepki gösterdi, "Hayırdır muhattabın kim, kimden aldın bilgiyi?" dedi. Öte yandan kalleş saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde çevrede kaçışan insanlar ve arabaların arasına saklanan çocuk dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 10:28 Güncelleme 11 Şubat 2024, 11:02
AK Partili Aziz Yeniay’ın seçim çalışmasına silahlı saldırıda yeni görüntüler! Kaçışan insanlar, arabaların arasına saklanan çocuk...
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Silahlı saldırıda yeni görüntü!



Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.


OLAYA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER
Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.
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Milli iradeyi hedef alan kalleş saldırı sonrası peş peşe kınama mesajları geldi.

"DEMOKRASİMİZE KASTEDEN HİÇBİR SALDIRI AMACINA ULAŞAMAYACAK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Seçim sürecinin sağlıklı ve demokrasimize yakışır şekilde ilerlemesini hazmedemeyen kimselerin süreci zehirleme çabalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize kasteden hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır" açıklamasında bulundu.

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"BİZİ ASLA YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEKLER"
AK Parti İBB adayı Murat Kurum, alçak saldırı sonrası Kanarya Polis Merkezi ve yaralı vatandaşın kaldırıldığı hastaneye gitti.

Yetkililerden bilgi alan Kurum, "Demokrasiye yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınıyorum. Bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndürmeyecektir. Terör örgütleri ve uzantıları, ne amaçla olursa olsun bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozamayacaklar. Bu ülkenin 780 bin kilometre vatan toprağında, 85 milyon kardeşimizle birlikte huzur içinde, güven içerisinde yaşamaya devam edeceğiz ve ay yıldızlı bayrağımızı her zaman gururla, göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu elim hadise nedeniyle İstanbul'umuza, Aziz Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor ve inşallah yaralı kardeşimize de acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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İMAMOĞLU KANLI SALDIRI ÜZERİNDEN SİYASİ RANT DEVŞİRDİ
CHP ise elim olay üzerinden siyasi rant devşirdi. Ekrem İmamoğlu, "Saldırının AK Parti ile ilgisi yok" paylaşımında bulundu. Bu duruma AK Parti'den yanıt gecikmedi.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, "Hayırdır muhattabın kim, kimden aldın bilgiyi?" sözleriyle İmamoğlu'na çok sert tepki gösterdi.

KAMERALAR MERCEK ALTINDA
MOBESE kamera kayıtları 150 kişilik ekip tarafından incelemeye alındı.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği bölgede inceleme yaptı. Ayrıca, olay yerine çıkan sokaklar ile saldırının yaşandığı sokak şerit çekilerek giriş-çıkışa kapatılırken, şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, MOBESE kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olay yerindeki çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre çapında uzun namlulu silah mermisi kovanı ve 3 adet 9 milimetre çapında kovan bulunurken, 5 araç ve 1 ikametgaha kurşun isabet ettiği tespit edildi.

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