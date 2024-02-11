"Adam yurda dönüyor" | Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı: Alper Gezeravcı Türkiye'ye geliyor

"ADAM YURDA DÖNÜYOR"

Alper Gezeravcı'nın ne zaman Türkiye'ye döneceği merak edilirken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan konuyla ilgili paylaşım geldi. Bakan Kacır, sosyal medya hesabından Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın olduğu fotoğrafı ve 'Gurur Duy Türkiye' etiketiyle birlikte, 'adam yurda dönüyor' yazılı paylaşım yaptı.

UZAYDA TÜRK İMZASI

Alper Gezeravcı dün bir paylaşımda bulunmuştu. Gezeravcı "Bir hayal artık gerçek; uzayın sonsuzluğunda Türk imzası Yıldızlar arasında var olma arzumuzun ve sınır tanımayan hedeflerimizin bir simgesi. Gelecek nesillere, gökyüzüne bakıp 'biz de varız' demenin ilhamını bırakıyorum. Bu gurur hepimizin!" demişti.

13 DENEY GERÇEKLEŞTİRDİ

Alper Gezeravcı'yı uzaya taşıyan araç, 16 Ocak'ta ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatıldı. Ax-3 Misyonu astronotları Michael López-Alegría, Walter Villadei, Marcus Wandt ve Alper Gezeravcı 20 Ocak Cumartesi günü ABD yerel saatiyle 07.13'te (TSİ 15.13) Uluslararası Uzay İstasyonu'na giriş yaptı. Gezeravcı'nın yolculuğunun başlamasının ardından uzay aracında ilk mesajı "İstikbal göklerdedir" oldu. Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 deney gerçekleştirdi.