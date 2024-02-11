PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Acı haber! Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur." açıklamasında bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 00:02 Güncelleme 12 Şubat 2024, 03:51
Acı haber! Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde P.Söz.Onb. Mustafa Özkardeş'in meydana gelen araç kazası sonucu şehit olduğunu açıkladı.


Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde, 11 Şubat 2024 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Onb. Mustafa Özkardeş meydana gelen araç kazası sonucu şehit olmuştur.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde Kabine bugün toplanıyor! Masada hangi konular yer alıyor?
Mansur’un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan özür dilettiler
Türk Telekom
Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı’nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı
CHP’li Yılmaz Büyükerşen hadsiz sözlerle Osmanlı Devleti’ni hedef aldı! Nebi Hatipoğlu’ndan sert tepki: Kadınlar canımız, Osmanlı Atamızdır
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekti: Sürekli bombalanan hapishane...
Fenerbahçe gerilimli maçta zirveyi kaptırdı!
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP’ye ’DEM’li tepki... Terör baronlarından medet umuyorlar
AK Parti’nin acı günü! İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı son yolculuğuna uğurlandı: Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük
CHP’deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel ’kırmızı çizgi’yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi
Türkiye’ye F-16 satışıyla ilgili flaş gelişme! ABD Kongresindeki inceleme süresi doldu engel kalmadı: Süreç başlıyor
Mersin’de Kılıçdaroğlu’nu hançerleyen hain denilen CHP’li Ali Mahir Başarır’ın ’TAKVİM’ hazımsızlığı! Gerçekleri yazdık ayarı kaçtı
Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı!
SON DAKİKA