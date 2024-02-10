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Başkan Erdoğan'dan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar: İşte CHP zihniyeti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya ilçe belediyelerinin adaylarını açıkladı. Erdoğan, “CHP zihniyetinin elindeki belediyeler her gün irtifa kaybediyor” dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Şubat 2024 Güncelleme 10 Şubat 2024, 07:01
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar: İşte CHP zihniyeti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

31 Mart'ta Antalya'nın Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacağının altını çizen Başkan Erdoğan, "Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından Antalya'nın ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.

İŞTE ADAYLAR
AKSEKI: İbrahim Özkan
AKSU: Durmuş Kaan Şahin
ALANYA: Adem Murat Yücel
DEMRE: İbrahim Oğuz


DÖŞEMEALTI: Bekir Kıvrım
ELMALI: Durmuş Ali Gökçe
FİNİKE: Cenk Şimşek
GAZİPAŞA: Mustafa Aksoy
GÜNDOĞMUŞ: Ali Gülen
İBRADİ: Hatice Sekmen
KAŞ: Mutlu Ulutaş
KEMER: Rahman Şeker
KEPEZ: Rıza Sümer
KORKUTELİ: Sadık Önal
KUMLUCA: Hüseyin Orhan Tekin
KONYAALTI: Durali Kolpak
MANAVGAT: Süleyman Okudan
MURATPAŞA: Özdemir Manavoğlu
SERİK: Veli Vural

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