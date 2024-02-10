Başkan Erdoğan’dan AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar: İşte CHP zihniyeti

31 Mart'ta Antalya'nın Cumhur İttifakı ile yeni bir döneme yelken açacağının altını çizen Başkan Erdoğan, "Şimdi CHP zihniyetinin elinde her gün irtifa kaybeden şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışıyla tekrar buluşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.