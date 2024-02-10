SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'nin acı günü: İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Taziye mesajı paylaşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik." ifadelerini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 11 Şubat 2024, 00:26 Güncelleme 11 Şubat 2024, 00:40
AK Parti’nin acı günü: İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcısı Fatma Sevim Baltacı hayatını kaybetti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duyurdu.

"İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay’ın programını uzun silahlarla hedef aldılar! Saldırı anı ortaya çıktı | Başkan Erdoğan’dan çok sert tepki
AK Parti programına silahlı saldırı sonrası CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan tepki çeken paylaşım | Aziz Yeniay tepki: Kimden aldın bilgiyi?
Galatasaray seriye bağladı! Aslan evinde namağlup devam ediyor
Başkan Erdoğan’dan Zonguldak mitinginde Gabar müjdesi: Günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti | İlçe adaylarını açıkladı
Takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı! Abdülkerim Bardakcı Sparta Prag maçında forma giyecek mi?
CHP Apo’ya özgürlük çizgisine mi geldi? Kandil’in kalemşoru İmralıyı işaret etti | Bir bomba da Yılmaz Özdil’den: CHP DEM’in bisikleti oldu
CHP’li Kadıköy Belediyesi’nden zamanlaması manidar operasyon! Murat Kurum’un afişleri kesildi
Alper Gezeravcı ailesine kavuştu: İşte o anlar | Yeğeni Karana yıldız istemişti: Bu sefer nasip olmadı ama...
İsrail soykırımın bedelini ödüyor! Moody’s’den kredi darbesi: Notu düşürüldü
Tunç Soyer apar topar Genel Merkez’e çağrıldı! DEM bastırıyor... Ne konuştular?
Adana’da köprüye terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın paçavrasını asan 2 kişi yakalandı
Murat Kurum’dan Olimpiyat hedefi: İstanbul’umuzu küresel sporun başkenti yapmak istiyoruz
Kandil’in tavşanları! DEM Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ismiyle neyi amaçladı? Ekrem İmamoğlu işin neresinde?
Çağlayan’daki terör saldırısında hainlerin asıl planı deşifre oldu! Kağıt parçasından gazeteci ve milletvekili isimleri çıktı
Çift ikramiye için Mart kriteri: Bu yıl emekli olacak EYT’liler dikkat! Aylık başvurusunda hangi tarihler önemli? Hem emekliye hem dul ve yetime yüzde 150 zam! İşte formüller: Kim, ne kadar ikramiye alacak?
SON DAKİKA