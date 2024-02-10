AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik.



Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz.



Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.



Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun. — Ömer Çelik (@omerrcelik) February 10, 2024

"İstanbul İl Kadın Kolları başkan yardımcımız Fatma Sevim Baltacı'yı geçirdiği elim trafik kazası sonucu kaybettik. Değerli yol arkadaşımızın vefatından dolayı çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Teşkilatımızın ve ailesinin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.