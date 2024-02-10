AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programını uzun namlulu silahlarla hedef aldılar: 1 kişi yaralandı | Saldırı anı ortaya çıktı
Son dakika haberleri... AK Parti Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programında silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırı ile ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum" dedi. İBB Başkan adayı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de alçak saldırıyı çok sert şekilde kınadı. Öte yandan saldırıya ait görüntler ortaya çıktı.
Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın @yeniay_aziz'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece Adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi…
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay 'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece Adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!" dedi.
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.
Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.
Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla…
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada `Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!` ifadelerini kullandı.
Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.
Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Yerlikaya: Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.
Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.
Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış…
BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medya hesabından adli soruşturmanın başladığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." dedi.