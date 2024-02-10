Alınan bilgiye göre, Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.





Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı.







Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın @yeniay_aziz'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece Adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi… — Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) February 10, 2024





AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay 'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece Adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!" dedi.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun.

Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla… — Murat KURUM (@murat_kurum) February 10, 2024

"BU SALDIRILAR BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEYECEK"



AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada `Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!` ifadelerini kullandı.

Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır.



Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır.



Saldırıya… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 10, 2024





BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya: Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum.



Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.



Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) February 10, 2024





BAKAN TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medya hesabından adli soruşturmanın başladığını duyuran Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır." dedi.