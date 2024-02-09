İstanbul Adalet Sarayı’na saldırısı sonrası gözaltına alınan 95 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Teröristler saniyeler içinde etkisiz hale getirildi Bu sırada panikleyerek polislere biber gazı sıkıp kaçan 2 saldırgan, adliye binasının ana giriş kapısının karşısındaki meydana doğru ateş ederek koşmaya başladı. DHKP/C'li teröristlerin adliyeye saldırı planı "5 dakika"da engellendi pic.twitter.com/JchaGaATyY — Takvim (@takvim) February 8, 2024 Terörist Emrah Yayla, meydana ulaştığında burada bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş etmeye devam etti.

Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti. Polisle çatışmaya giren ve hedef gözetmeksizin ateş eden Yayla, 11.39'da başından vurularak etkisiz hale getirildi. Peşinden meydana koşarak gelen diğer terörist Pınar Birkoç da elindeki çantayı yere atarak polislere ateş etmeye başladı. Polis ekiplerince açılan ateş soncu Birkoç da 11.40'ta başından vurarak etkisiz hale getirildi.

Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti. Bu sırada meydanda bulunan 4 vatandaş ile 3 polis memuru, isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Akrabasının mevlidine gitmek için sabah evinden çıkan ve saldırıda yaralanan Dilfiraz Karataş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti. Silahlı saldırı anında adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler de yere yattı. Terör saldırısının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. ÇANTADA PLASTİK KELEPÇELER ELE GEÇİRİLDİ

Adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek verdi.