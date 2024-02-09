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İstanbul Adalet Sarayı'na saldırısı sonrası gözaltına alınan 95 şüpheli adliyeye sevk edildi!

Son dakika haberi! İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 09 Şubat 2024, 09:35 Güncelleme 09 Şubat 2024, 09:47
İstanbul Adalet Sarayı’na saldırısı sonrası gözaltına alınan 95 şüpheli adliyeye sevk edildi!

İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 95 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına 6 Şubat tarihinde gerçekleşen terör saldırısının ardından Emrah Yayla ve Pınar Birkoç adlı 2 terörist ölü ele geçirilmiş, vatandaşlardan Dilfiraz Karataş hayatını kaybetmiş, 3'ü polis 6 kişi yaralanmıştı.

95 şüpheli adliyeye sevk edildi!

95 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 95 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün önce Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne ardından ise adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polislerle bazı vatandaşlara silahla ateş ederek bir vatandaşı şehit edip 3'ü polis 6 kişiyi yaraladıktan sonra etkisiz hale getirilen teröristlerin adliyeye yönelik saldırı planı, hareketlerinden şüphelenerek durduran polislerin dikkati sayesinde engellendi.

▶️ Çağlayan Adliyesi'ne saldırı anı kamerada! Teröristler böyle vuruldu! 🚨


İSTANBUL ADLİYESİ'NDEKİ TERÖR SALDIRISINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısına ilişkin ulaşılan yeni görüntüde, hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı, vatandaşların kaçması ve teröristlerin koşma anı yer alıyor.

Teröristler tarafından şehit edilen Dilfiraz Karataş'ın vurulma anıTeröristler tarafından şehit edilen Dilfiraz Karataş'ın vurulma anı

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde 6 Şubat Salı günü meydana gelen terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı.

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı

Görüntülerde, metrobüsten inerek adliyeye doğru ilerleyen terör örgütü üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un kimlik soran polis memurlarına biber gazı sıkıp ardından ateş açtıkları görülüyor.

Terör örgütü DHKP/C üyesi Emrah Yayla elinde silahla koşuyor.Terör örgütü DHKP/C üyesi Emrah Yayla elinde silahla koşuyor.

Silah sesleri üzerine panikle kaçışan vatandaşlar ve olayda silahla ayağından vurulan polis memurunun adliyeye doğru koşarken arkasından gelen teröristlere ateş açtığı anlar yer alıyor.

Terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç elinde silahla koşuyor.Terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç elinde silahla koşuyor.

Teröristlerce açılan ateşle kaçan Dilfiraz Karataş'ın sırtından aldığı kurşunla yere düşmesi, ardından gelen iki saldırganın da koştukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul'da DHKP/C'li teröristlerin adliye önündeki polis kontrol noktasına saldırarak bir vatandaşın şehit edilmesi, 3 polis ve 3 vatandaşın yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla tarafından adliyeye yönelik gerçekleştirilmek istenen ancak devriye görevi yapan polisin hareketlerinden şüphelenerek kimlik sorması üzerine iki saldırganın polislerle vatandaşlara ateş açmasıyla son bulan eylemin detayları ortaya çıktı.

Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.

TERÖRİSTLER 5 DAKİKADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Buna göre adliye binasının karşısındaki metrobüs üst geçidinin önünde 11.35'te polis ekiplerinin dikkati çeken 2 terörist, şüpheli görülmeleri üzerine durdurularak GBT sorguları yapılmak istendi.

Teröristler saniyeler içinde etkisiz hale getirildiTeröristler saniyeler içinde etkisiz hale getirildi

Bu sırada panikleyerek polislere biber gazı sıkıp kaçan 2 saldırgan, adliye binasının ana giriş kapısının karşısındaki meydana doğru ateş ederek koşmaya başladı.

Terörist Emrah Yayla, meydana ulaştığında burada bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş etmeye devam etti.

Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.

Polisle çatışmaya giren ve hedef gözetmeksizin ateş eden Yayla, 11.39'da başından vurularak etkisiz hale getirildi. Peşinden meydana koşarak gelen diğer terörist Pınar Birkoç da elindeki çantayı yere atarak polislere ateş etmeye başladı. Polis ekiplerince açılan ateş soncu Birkoç da 11.40'ta başından vurarak etkisiz hale getirildi.

Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.

Bu sırada meydanda bulunan 4 vatandaş ile 3 polis memuru, isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Akrabasının mevlidine gitmek için sabah evinden çıkan ve saldırıda yaralanan Dilfiraz Karataş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.

Silahlı saldırı anında adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler de yere yattı. Terör saldırısının ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ÇANTADA PLASTİK KELEPÇELER ELE GEÇİRİLDİ
Adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince binanın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek verdi.

Teröristin üzerinden çıkanlarTeröristin üzerinden çıkanlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz 11.47'de saldırının gerçekleştiği alanda inceleme yaptı. Kadın teröristin meydana bıraktığı şüpheli çantada, bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede içeriği henüz belirlenemeyen bir düzenek, plastik kelepçeler, 48 mermi ve örgütsel doküman bulundu.

SALDIRI SIRASINDA ADLİYEDE TERÖRİSTİN ABLASININ ÖRGÜT DAVASI GÖRÜLÜYORDU

Saldırının ardından çalışma başlatan polis, olayda öldürülen Pınar Birkoç'un ablasının İstanbul Adliyesi'nde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan duruşmasının olduğunu belirledi.

Bunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden ekipler, tutuklu sanık Necmiye Birkoç ile duruşmaya izleyici olarak katılan diğer kardeşi ve bazı kişileri 12.05'te gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri 12.12'de adliye çevresinde çalışma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör saldırısıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü DHKP/C üyelerinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti veya duruşma savcısını hedef alınıp almadığına yönelik çalışma sürüyor.

Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.Saldırganlarla polis arasında çıkan çatışmada, demir korkuluklara kurşun isabet etti.

ÇATIŞMANIN İZLERİ DEMİR KORKULUKLARDA

Öte yandan, saldırganlarla polis arasındaki çıkan çatışmanın şiddeti, demir korkuluklara isabet eden kurşun izleriyle gün yüzüne çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin tebeşirle daire içine aldıkları kovan yerlerinin, adliye binasına çok yakın mesafede olduğu görüldü. Çok sayıda polisin devriye attığı alanda, güvenlik üst seviyede tutulmaya devam ediyor.



TOMA'LI ÖNLEM! BİNAYA GİRİŞ ÇIKIŞLARDA SIKI DENETİM
Adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında TOMA ve polis araçları hazır bekletiliyor. Vatandaşların binaya girişleri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin sıkı kontrolleri sonrası gerçekleştiriliyor.

Etkisiz hale getirilen terörist Emrah YaylaEtkisiz hale getirilen terörist Emrah Yayla

SALDIRGANLAR HAKKINDA ÇEŞİTLİ DAVALAR AÇILMIŞTI

Saldırıda öldürülen teröristlerden Emrah Yayla, 23 Kasım 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava kapsamında 21 Haziran 2023'te 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hakkında ikametine en yakın karakola imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı yönünde adli kontrol tedbirleri uygulanan Yayla'nın dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Adana'da 2007 yılında yakalanan Yayla, sırt çantası ve arabasında bomba yapımında kullanılan düzenekler ve patlayıcı maddeler ele geçirilmesi üzerine hakkında açılan dava kapsamında 14 yıl cezaevinde kaldıktan sonra salıverildi.

Etkisiz hale getirilen terörist Pınar BirkoçEtkisiz hale getirilen terörist Pınar Birkoç

Ardahan'da 1998 yılında doğan diğer terörist Pınar Birkoç ise terör örgütü DHKP/C üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlarından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada yaklaşık 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra Şubat 2022'de tahliye edildi.

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