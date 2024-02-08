Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın ardından, Asrın Felaketinin yaşandığı illerden Adıyaman 'da olacak.

Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları

Adıyaman'daki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da olduğu gibi Adıyaman'da da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.