Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak

Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları
Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 31 bin 374'e ulaşacak.
Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları
İki ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
ADIYAMAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITACAK
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da ilçe belediyelerinin aday tanıtım toplantısına da katılacak. Adıyaman'daki 9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak.