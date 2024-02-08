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Başkan Erdoğan Adıyaman'da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesindeki il ziyaretleri devam ediyor. Adıyaman'da 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun kurası çekilecek.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 09:07 Güncelleme 08 Şubat 2024, 09:13
Başkan Erdoğan Adıyaman’da 2 bin 798 konutun anahtar teslim törenine katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'nın ardından, Asrın Felaketinin yaşandığı illerden Adıyaman'da olacak.

2 BİN 798 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Başkan Erdoğan, düzenlenecek programlarda depremzede ailelerle bir araya gelecek.

Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları

Adıyaman'daki yeniden imar ve ihya çalışmalarını inceleyecek. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da olduğu gibi Adıyaman'da da Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'ne katılacak.

Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları Adıyaman'da inşa edilen deprem konutları

İKİ AYDA 75 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK

Adıyaman'da 2 bin 158'i il ve ilçe merkezlerinde, 640'ı kırsalda olmak üzere toplam 2 bin 798 konutun kurası çekilecek.

Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları

Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki konutlarla birlikte hak sahiplerine teslim edilen deprem konutlarının sayısı 31 bin 374'e ulaşacak.

Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları Adıyaman Kahta'da inşa edilen deprem konutları

İki ay içerisinde deprem bölgesindeki illerde 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Nisan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

ADIYAMAN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARINI TANITACAK

Başkan Erdoğan, Adıyaman'da ilçe belediyelerinin aday tanıtım toplantısına da katılacak. Adıyaman'daki 9 ilçenin belediye başkan adaylarını açıklayacak.

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