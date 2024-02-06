Vali Gül, vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların süreci takip ettiğini aktaran Gül, emniyet personelini tebrik edip teşekkürlerini iletti.

BİRİ YARALI OLARAK YAKALANDI Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ YARALI OLARAK YAKALANDI Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Teröristlerin, Çağlayan Adliyesi C Blok istikametine doğru koştuğunu ifade eden Yerlikaya, "Burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

Teröristlerin, D Blok önündeki görevli polis memurları tarafından GBT yapılmak üzere durdurulduğunu, ancak kadın teröristin önce biber gazı sıktığını, ardından da silahla ateş etmeye başladığını aktaran Yerlikaya, burada bir polisin yaralandığını söyledi.

Öldürülen teröristlerin cesetleri

Bugünün, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı olduğunu hatırlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda mübarek Miraç Gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken, hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz. Ve her zaman söylüyoruz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Emniyetimiz, bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı, operasyonlarımız devam ediyor. Aynı zamanda 1 Haziran 2023'ten 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak sol terör örgütlerine 335 operasyon düzenlemişiz. Bu operasyonlarda 269 DHKP/C'li terörist gözaltına alındı."

Gözaltına alınan bu teröristlerden 30'unun tutuklandığını, 137'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıklayan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bir gazetecinin, teröristin attığı çantada bomba düzeneği olup olmadığını sorması üzerine Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımızdan bize böyle intikal eden bir durum söz konusu değil." dedi.

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI

Saldırganlardan Emrah Yayla'nın, geçmişteki polisiye soruşturma sırasında bazı DHKP/C üyeleri ile beraber 11 kilo patlayıcı madde ve 3 boru tipi bomba düzeneği ile yakalandığı ortaya çıktı.

2008 yılında bir yapı çatısı altında illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Yayla'nın, geçmişte bombalı eylem yapmaya hazırlandığı da öğrenildi.

Terörle mücadele birimleri tarafından takibe alınan hücre içinde de faaliyet gösterdiği belirtildi.