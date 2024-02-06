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Son dakika: Terör örgütü DHKP-C'den Çağlayan Adliyesi'ne saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı

Son dakika haberleri... Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne dün terör saldırısı gerçekleştirildi. Polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Öte yandan, DHKP/C üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle Adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı. Başkan Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı hakkında "Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi. Öte yandan olaya ilişkin son durumu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırı sonrası 25 adrese operasyon yapıldığını ve 40 gözaltı gerçekleştirildiğini söyledi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 11:49 Güncelleme 07 Şubat 2024, 09:10
Son dakika: Terör örgütü DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Dün gerçekleşen olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 7 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken adliye içindekiler yere yattı.

Teröristler polis noktasına böyle saldırdıTeröristler polis noktasına böyle saldırdı

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatıldı, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek verdi.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olay yerinde inceleme yaptı.

Saldırıda ağır yaralanan Dilfiraz Karataş, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!

SALDIRGANLARIN TERÖR ÖRGÜTÜ DHKP/C ÜYESİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Yapılan incelemede, etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın 2 kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, 2 şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği olayla ilgili yayın yasağı kararı aldı.

Polis noktasına saldıran teröristler etkisiz hale getirildiPolis noktasına saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

ADLİYEYE GİRİŞLER KONTROLLÜ SAĞLANIYOR
İstanbul Valisi Davut Gül ile İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olayın ardından İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek saldırının gerçekleştirildiği alanda incelemelerde bulundu.

Olay yeri inceleme ekipleri adliye binasının C kapısı girişinde çalışma yaparken, saldırının yaşandığı meydana ise vatandaşların giriş çıkışına izin verilmiyor.

Polis kontrol noktasının yakınındaki C kapısından adliye binasına giriş-çıkış yapılmasına da izin verilmiyor. Binanın diğer taraflarındaki B ve D kapılarından ise kontrollü giriş ve çıkış sağlanıyor.

Ekiplerin, adliye çevresi ile metrobüs girişinde aldıkları güvenlik tedbirleri ise sürüyor.

Adliyedeki duruşmalar yapılmaya devam ediyor.

VALİ GÜL, ÖLEN VATANDAŞIN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Vali Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Şişli'deki bir hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Gül ayrıca, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın oğlu ve yakınlarıyla görüşerek, taziyelerini iletti.

Yaralıların durumu hakkında da doktorlardan bilgi alan Gül, gazetecilere, "Bugün, Çağlayan Adliyemize terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Bildiğiniz gibi kahraman polislerimizin anında müdahale etmesiyle birlikte 2 terörist ölü ele geçirildi." dedi.

Olayda 3 polisin yaralandığını anımsatan Gül, "Polislerimizi hastanede ziyaret ettik. Hamdolsun durumları iyi. Vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

Olayın ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların süreci takip ettiğini aktaran Gül, emniyet personelini tebrik edip teşekkürlerini iletti.

Vali Gül, vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

▶️ Adliyedeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı!

TERÖRİSTLERDEN BİRİ YARALI OLARAK YAKALANDI
Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle!

BİRİ YARALI OLARAK YAKALANDI
Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

İŞTE SALDIRI ANIİŞTE SALDIRI ANI

SALDIRI ANI KAMERADA
Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist

Görüntülerde, biri kadın iki DHKP-C'li teröristin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor.

Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle!

Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist

BAKAN YERLİKAYA AÇIKLADI: 40 GÖZALTI
İstanbul Adliyesi'ne gelen Yerlikaya, polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan silahlı saldırıyla ilgili, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Teröristlerin, D Blok önündeki görevli polis memurları tarafından GBT yapılmak üzere durdurulduğunu, ancak kadın teröristin önce biber gazı sıktığını, ardından da silahla ateş etmeye başladığını aktaran Yerlikaya, burada bir polisin yaralandığını söyledi.

Teröristlerin, Çağlayan Adliyesi C Blok istikametine doğru koştuğunu ifade eden Yerlikaya, "Burada çıkan çatışmada her iki terörist de kahraman polislerimizce etkisiz hale getirilmiştir. Bir vatandaşımız teröristlerin açmış olduğu ateşle maalesef tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. 3 polis memurumuz, 3 vatandaşımız yaralandı ve tedavileri devam ediyor." diye konuştu.

Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralı polislere ve vatandaşlara acil şifa dileğinde bulundu.

Öldürülen teröristlerin cesetleri Öldürülen teröristlerin cesetleri

Bugünün, 6 Şubat depremlerinin birinci yılı olduğunu hatırlatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda mübarek Miraç Gecesi. Biz deprem şehitlerimizin acısını yaşarken, bu mübarek gecede milletimiz için dua ederken, hainler bir terör saldırısı girişiminde bulundular. Ama biz durmayacağız. Milletimize ihanet edenleri kazdıkları kuyularda boğmaya devam edeceğiz. Ve her zaman söylüyoruz, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. İstanbul Emniyetimiz, bu menfur saldırı girişiminden hemen sonra 25 adrese operasyon yaptı ve bu vakte kadar 40 şahıs gözaltına alındı, operasyonlarımız devam ediyor. Aynı zamanda 1 Haziran 2023'ten 6 Şubat 2024 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı olarak sol terör örgütlerine 335 operasyon düzenlemişiz. Bu operasyonlarda 269 DHKP/C'li terörist gözaltına alındı."

Gözaltına alınan bu teröristlerden 30'unun tutuklandığını, 137'si hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığını açıklayan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda 6 teröristin de etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Bir gazetecinin, teröristin attığı çantada bomba düzeneği olup olmadığını sorması üzerine Yerlikaya, "Şu ana kadar arkadaşlarımızdan bize böyle intikal eden bir durum söz konusu değil." dedi.

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
Saldırganlardan Emrah Yayla'nın, geçmişteki polisiye soruşturma sırasında bazı DHKP/C üyeleri ile beraber 11 kilo patlayıcı madde ve 3 boru tipi bomba düzeneği ile yakalandığı ortaya çıktı.

2008 yılında bir yapı çatısı altında illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Yayla'nın, geçmişte bombalı eylem yapmaya hazırlandığı da öğrenildi.

Terörle mücadele birimleri tarafından takibe alınan hücre içinde de faaliyet gösterdiği belirtildi.

HÜCRE EVİNE BASKIN YAPILDI
Erzurum'da güvenlik ve istihbarat birimlerince takip altında tutulan Yayla'nın içinde olduğu minibüsün, Çifte Minareli Camii önünde durdurulduğu, minibüsün içindeki Yayla ile minibüsü kullanan 29 yaşındaki Uğur Kılıç'ın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Söz konusu örgüt üyelerinin sorgulamasının ardından terörle mücadele ekipleri, bomba yapımında kullanılan malzemeleri sakladığı öne sürülen 30 yaşındaki Soner Yılmaztürk'ün Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine de operasyon düzenlemişti.

Hücre evi olarak açığa çıkan adreste ve minibüste yapılan aramada, patlamaya hazır 11 kilo patlayıcı madde, 3 boru tipi bomba düzeneği, 2 kağıda sarılmış 500 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin bulunduğu belirlenmişti.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç'un ise DHKP/C'ye yönelik bir operasyonda 2 Kasım 2023'te gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Daha önce birçok defa polisiye soruşturmadan geçen ve "terör örgütü üyeliğinden" cezaevine gönderilen Birkoç'un, çok sayıda örgütsel kaydı tespit edildi.

OLAY YERİNE METROBÜSLE GİTMİŞLER
Öte yandan, DHKP/C üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle Adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı hakkında, "Öncelikle sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun, diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı başarıyla bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyor, bu arada yaralılarımızdan da bir tanesinin hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi tek tek alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN KINAMA GELDİ
İstanbul'daki siyasi partilerin temsilcileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla terör saldırısını lanetledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saldırıda yaralanan kahraman polislere ve vatandaşlara Allah'tan şifa diledi.

Teröre hiçbir zaman geçit vermeyeceklerini vurgulayan Kabaktepe, "Vatanımızın üzerinde kötü emelleri olan terör örgütlerine en ağır şekilde darbe vurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, terör saldırısını lanetleyerek, "Huzurumuza, asayişimize, kardeşçe yaşama irademize kasteden kim varsa emellerine ulaşamayacak." ifadesini kullandı.

MSB'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Çağlayan Adliyesi'nin polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı yayımlandı.




Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çağlayan Adliyesi'nin polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terörist saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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