Son dakika: Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı

Öldürülen teröristlerin cesetleri
BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
Saldırganlardan Emrah Yayla'nın, geçmişteki polisiye soruşturma sırasında bazı DHKP/C üyeleri ile beraber 11 kilo patlayıcı madde ve 3 boru tipi bomba düzeneği ile yakalandığı ortaya çıktı.
2008 yılında bir yapı çatısı altında illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Yayla'nın, geçmişte bombalı eylem yapmaya hazırlandığı da öğrenildi.
Terörle mücadele birimleri tarafından takibe alınan hücre içinde de faaliyet gösterdiği belirtildi.
HÜCRE EVİNE BASKIN YAPILDI
Erzurum'da güvenlik ve istihbarat birimlerince takip altında tutulan Yayla'nın içinde olduğu minibüsün, Çifte Minareli Camii önünde durdurulduğu, minibüsün içindeki Yayla ile minibüsü kullanan 29 yaşındaki Uğur Kılıç'ın gözaltına alındığı belirtilmişti.
Söz konusu örgüt üyelerinin sorgulamasının ardından terörle mücadele ekipleri, bomba yapımında kullanılan malzemeleri sakladığı öne sürülen 30 yaşındaki Soner Yılmaztürk'ün Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine de operasyon düzenlemişti.
Hücre evi olarak açığa çıkan adreste ve minibüste yapılan aramada, patlamaya hazır 11 kilo patlayıcı madde, 3 boru tipi bomba düzeneği, 2 kağıda sarılmış 500 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin bulunduğu belirlenmişti.
ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç'un ise DHKP/C'ye yönelik bir operasyonda 2 Kasım 2023'te gözaltına alındığı ortaya çıktı.
Daha önce birçok defa polisiye soruşturmadan geçen ve "terör örgütü üyeliğinden" cezaevine gönderilen Birkoç'un, çok sayıda örgütsel kaydı tespit edildi.
OLAY YERİNE METROBÜSLE GİTMİŞLER
Öte yandan, DHKP/C üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle Adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı.
40 KİŞİ GÖZALTINDA!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 25 adrese operasyon yapıldı. 40 gözaltı yapıldı. Operasyonlar devam ediyor.