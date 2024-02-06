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Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı

Son dakika haberleri... Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Öte yandan, DHKP/C üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç’un, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle Adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı. Başkan Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı hakkında "Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" dedi. Öte yandan olaya ilişkin son durumu açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " 25 adrese operasyon yapıldı. 40 gözaltı yapıldı. Operasyonlar devam ediyor" dedi.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 11:49 Güncelleme 06 Şubat 2024, 19:56
Son dakika: Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Teröristler polis noktasına böyle saldırdıTeröristler polis noktasına böyle saldırdı

DHKP-C Çağlayan Adliyesi'ne saldırdı! Teröristlerin öldürülme anı kamerada!

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis noktasına saldıran teröristler etkisiz hale getirildiPolis noktasına saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek verdi.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ
Gelen son dakika haberine göre, saldırıda ağır yaralanan Dilfıraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan Karataş'ın yakınları, hastaneye koştu.

▶️ Adliyedeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı!

VALİ GÜL, ÖLEN VATANDAŞIN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ
Vali Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Şişli'deki bir hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti.

Gül ayrıca, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın oğlu ve yakınlarıyla görüşerek, taziyelerini iletti.

Yaralıların durumu hakkında da doktorlardan bilgi alan Gül, gazetecilere, "Bugün, Çağlayan Adliyemize terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Bildiğiniz gibi kahraman polislerimizin anında müdahale etmesiyle birlikte 2 terörist ölü ele geçirildi." dedi.

Olayda 3 polisin yaralandığını anımsatan Gül, "Polislerimizi hastanede ziyaret ettik. Hamdolsun durumları iyi. Vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

Olayın ilk anından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların süreci takip ettiğini aktaran Gül, emniyet personelini tebrik edip teşekkürlerini iletti.

Vali Gül, vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı!

İŞTE SALDIRI ANIİŞTE SALDIRI ANI

Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle!

DHKP-C'Lİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

BİRİ YARALI OLARAK YAKALANDI
Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki DHKP-C'li teröristin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist


BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Bakan Yerlikaya, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına yönelik saldırıda etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C üyesi olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Öldürülen teröristlerin cesetleri Öldürülen teröristlerin cesetleri

BOMBALI EYLEM HAZIRLIĞINDAYDI
Saldırganlardan Emrah Yayla'nın, geçmişteki polisiye soruşturma sırasında bazı DHKP/C üyeleri ile beraber 11 kilo patlayıcı madde ve 3 boru tipi bomba düzeneği ile yakalandığı ortaya çıktı.

2008 yılında bir yapı çatısı altında illegal faaliyetlerde bulunduğu iddia edilen Yayla'nın, geçmişte bombalı eylem yapmaya hazırlandığı da öğrenildi.

Terörle mücadele birimleri tarafından takibe alınan hücre içinde de faaliyet gösterdiği belirtildi.

HÜCRE EVİNE BASKIN YAPILDI
Erzurum'da güvenlik ve istihbarat birimlerince takip altında tutulan Yayla'nın içinde olduğu minibüsün, Çifte Minareli Camii önünde durdurulduğu, minibüsün içindeki Yayla ile minibüsü kullanan 29 yaşındaki Uğur Kılıç'ın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Söz konusu örgüt üyelerinin sorgulamasının ardından terörle mücadele ekipleri, bomba yapımında kullanılan malzemeleri sakladığı öne sürülen 30 yaşındaki Soner Yılmaztürk'ün Şakirpaşa Mahallesi'ndeki evine de operasyon düzenlemişti.

Hücre evi olarak açığa çıkan adreste ve minibüste yapılan aramada, patlamaya hazır 11 kilo patlayıcı madde, 3 boru tipi bomba düzeneği, 2 kağıda sarılmış 500 gram patlayıcı madde ile bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin bulunduğu belirlenmişti.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Ölü olarak ele geçirilen teröristlerden Pınar Birkoç'un ise DHKP/C'ye yönelik bir operasyonda 2 Kasım 2023'te gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Daha önce birçok defa polisiye soruşturmadan geçen ve "terör örgütü üyeliğinden" cezaevine gönderilen Birkoç'un, çok sayıda örgütsel kaydı tespit edildi.

OLAY YERİNE METROBÜSLE GİTMİŞLER
Öte yandan, DHKP/C üyeleri Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne toplu taşıma ile olay yerine geldikleri, metrobüsle Adliye durağında inerek saldırının meydana geldiği Adalet Sarayı önüne geldikleri anlaşıldı.

40 KİŞİ GÖZALTINDA!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 25 adrese operasyon yapıldı. 40 gözaltı yapıldı. Operasyonlar devam ediyor.

▶️ Bakan Yerlikaya açıkladı: "25 adrese operasyon 40 gözaltı"

Burada büyük bir terör eylemi önlenmiş oldu. Polislerimiz yaralanmaları pahasına bunu yaptılar.

Adli soruşturma çerçevesi içinde değerlendirilecek şeyler. Bu teröristlerin önceki durumları, nerelerde kimlerle irtibatta oldukları incelenecek. Bunlarla irtibatta olduğu düşünülen 34 kişi gözaltında. Bu terör eylemiyle bağlantılı olan kişiler elbette ortaya çıkarılacaktır.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Başkan Erdoğan, Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı hakkında, "Öncelikle sabah saatlerinde İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde meydana gelen terör saldırısı dolayısıyla adalet camiamıza ve halkımıza geçmiş olsun, diyorum. Zamanında müdahaleleriyle hain saldırıyı başarıyla bertaraf eden güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. Biri kadın diğeri erkek 2 terörist alçak emellerine ulaşamadan görevli polislerimiz tarafından etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye hiçbir ayrım yapmadan tüm terör örgütleri ve destekçileriyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Yaralılarımıza Rabb'imden acil şifalar diliyor, bu arada yaralılarımızdan da bir tanesinin hakka yürümüş olmasından dolayı ona da Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman polislerimizi tek tek alınlarından öpüyorum" ifadelerini kullandı.

SİYASİ PARTİLERİN İL TEMSİLCİLERİNDEN KINAMA MESAJLARI
İstanbul'daki siyasi partilerin temsilcileri, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla terör saldırısını lanetledi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saldırıda yaralanan kahraman polislere ve vatandaşlara Allah'tan şifa diledi.

Teröre hiçbir zaman geçit vermeyeceklerini vurgulayan Kabaktepe, "Vatanımızın üzerinde kötü emelleri olan terör örgütlerine en ağır şekilde darbe vurmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, terör saldırısını lanetleyerek, "Huzurumuza, asayişimize, kardeşçe yaşama irademize kasteden kim varsa emellerine ulaşamayacak." ifadesini kullandı.



MSB'DEN TAZİYE MESAJI
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Çağlayan Adliyesi'nin polis noktasına gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaş için taziye mesajı yayımlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çağlayan Adliyesi'nin polis kontrol noktasına gerçekleştirilen terörist saldırısında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı polislerimize ve vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Teröristlere geçit vermeyen kahraman polislerimizi kutluyor, bu kalleş saldırıyı şiddetle lanetliyoruz. Ülkemizin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde her türlü terör örgütüne karşı kararlılıkla mücadeleyi sürdürecek, terör örgütleri bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz."

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