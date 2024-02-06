Son dakika: Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen son dakika haberine göre, saldırıda ağır yaralanan Dilfıraz Karataş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Haberi alan Karataş'ın yakınları, hastaneye koştu. ▶️ Adliyedeki terör saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı! VALİ GÜL, ÖLEN VATANDAŞIN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜ

Vali Davut Gül, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Şişli'deki bir hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret etti. Gül ayrıca, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Dilfiraz Karataş'ın oğlu ve yakınlarıyla görüşerek, taziyelerini iletti.

Yaralıların durumu hakkında da doktorlardan bilgi alan Gül, gazetecilere, "Bugün, Çağlayan Adliyemize terör saldırısı girişiminde bulunuldu. Bildiğiniz gibi kahraman polislerimizin anında müdahale etmesiyle birlikte 2 terörist ölü ele geçirildi." dedi. Olayda 3 polisin yaralandığını anımsatan Gül, "Polislerimizi hastanede ziyaret ettik. Hamdolsun durumları iyi. Vatandaşlarımızın tedavileri sürüyor. Gördüğümüz kadarıyla hayati tehlikeleri yok." diye konuştu.

Olayın ilk anından itibaren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların süreci takip ettiğini aktaran Gül, emniyet personelini tebrik edip teşekkürlerini iletti. Vali Gül, vefat eden vatandaşa Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı! İŞTE SALDIRI ANI Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle! DHKP-C'Lİ OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. BİRİ YARALI OLARAK YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki DHKP-C'li teröristin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.