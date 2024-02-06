Son dakika: Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı! DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla öldürüldü kaçan bir terörist yakalandı

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.

İŞTE SALDIRI ANI Saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlendi. Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle! Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. BİRİ YARALI OLARAK YAKALANDI



Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



Bakan Yerlikaya, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına yönelik saldırıda etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C üyesi olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Bugün Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yönelik terör saldırısı girişimi gerçekleşmiştir.



Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir.



Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 6, 2024 Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."