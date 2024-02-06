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Son dakika: Çağlayan Adliyesi'nde terör saldırısı! DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla öldürüldü kaçan bir terörist yakalandı

Son dakika haberleri... Çağlayan Adliyesi önünde silah sesleri paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Adliyeye giriş çıkışlar kapatıldı. Saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi. Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi. Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 11:49 Güncelleme 06 Şubat 2024, 13:52
Son dakika: Çağlayan Adliyesi’nde terör saldırısı! DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla öldürüldü kaçan bir terörist yakalandı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

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Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açıldı.

Teröristler polis noktasına böyle saldırdıTeröristler polis noktasına böyle saldırdı

Olayda, ilk belirlemelere göre biri kadın 2 saldırgan etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Silah seslerinin duyulması üzerine adliye önündekiler, bina içerisine kaçarken, adliye içindekiler yere yattı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis noktasına saldıran teröristler etkisiz hale getirildiPolis noktasına saldıran teröristler etkisiz hale getirildi

Olay nedeniyle adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, polis ekiplerince adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ayrıca, polis helikopteri de önlemlere havadan destek veriyor.

Yaralanan polis ve vatandaşlar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralı polislerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çağlayan Adliyesi önünde silahlı saldırı!


İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, olayın ardından meydana giderek olay yerinde inceleme yaptı.

İŞTE SALDIRI ANIİŞTE SALDIRI ANI

Saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi olduğu belirlendi.

Çağlayan Adliyesi saldırı anı video görüntüsü izle!

Yapılan incelemede etkisiz hale getirilen saldırganların terör örgütü DHKP/C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla olduğu belirlendi.

BİRİ YARALI OLARAK YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganlardan biri yaralı olarak yakalandı.

Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist

Söz konusu terör saldırısı anı, adliyenin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntülerde, biri kadın iki kişinin silahla ateş açarak meydana geldiği görülüyor. Zanlılara silahla karşılık veren polisin, iki şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar yer alıyor.

Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist Öldürülen terörist DHKP/C'li terörist


BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Bakan Yerlikaya, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki kontrol noktasına yönelik saldırıda etkisiz hale getirilen 2 kişinin terör örgütü DHKP/C üyesi olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Etkisiz hale getirilen E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir. Saldırı girişiminde bulunan teröristler etkisiz hale getirilirken, 3'ü polis 3'ü vatandaşımız olmak üzere 6 kişi yaralanmıştır. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Öldürülen teröristlerin cesetleri Öldürülen teröristlerin cesetleri


BİR AÇIKLAMA DA ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ'TAN

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi.

Tunç, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Çağlayan Adliyesi önünde bulunan güvenlik noktasına yönelik silahlı saldırıyı şiddetle lanetlediğini belirtti.

Hain saldırıyı önleyerek iki şüpheliyi etkisiz hale getiren kahraman polislere teşekkür eden Tunç, saldırıda yaralanan polis memurları ve vatandaşlara acil şifa diledi.

Yılmaz Tunç, "Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan adli soruşturma çok yönlü devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Çağlayan Adliyesi önündeki güvenlik noktasına yönelik saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere İstanbul'a hareket etti.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirildi, 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, Adalet Bakanı Tunç, saldırıyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan İstanbul'a hareket etti.

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