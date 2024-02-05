Son dakika: 6 Şubat depreminin yıl dönümünde flaş karar! Hatay ve Kahramanmaraş’ta eğitime bir gün ara

TÜM OKULLARDA SAYGI DURUŞU YAPILACAK



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler, yarın tüm okullarda 1 dakikalık saygı duruşuyla anılacak.



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen yazıda, tarihin her döneminde şanlı bir duruş sergileyen ve geçmişi gurur abideleriyle dolu olan milletin, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne erişene dek birçok felakete uğradığı hatırlatıldı.

Dünya tarihinde eşine ender rastlanacak zorlukları, milletin tam bir seferberlik ruhuyla, devlet-millet omuz omuza vererek aştığı vurgulanan yazıda, zorlukların kurtuluşun ve dirilişin tek yolunun da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten, yekvücut olarak dayanışmanın gücüne sarılmaktan geçtiği bilinerek verilen mücadelelerle aşıldığı ve bu dayanışma ruhunun milletin geleceğe hep güvenle bakmasını sağladığı ifade edildi.