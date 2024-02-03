Başkan Erdoğan Hatay’da 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek 2 hastanenin açılışını gerçekleştirecek! İşte örnek konutlar

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar hiç açılmayan sözde Sahra Hastanesi'nde



Valilikten 13 Nisan 2020'de yapılan açıklamada "Anılan yer fuar alanı, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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