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Başkan Erdoğan Hatay'da 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek 2 hastanenin açılışını gerçekleştirecek! İşte örnek konutlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine 1 yıl dolmadan başlanıyor. Önümüzdeki iki ay içerisinde bölgede tam 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek. Başkan Erdoğan, bugün Hatay'da yapılan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek. Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne de katılacak. Öte yandan örnek dairelerin görüntüsü de ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 13:26 Güncelleme 03 Şubat 2024, 15:34
Başkan Erdoğan Hatay’da 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek 2 hastanenin açılışını gerçekleştirecek! İşte örnek konutlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine 1 yıl dolmadan başlanıyor.

İşte Hatay'da yapımı tamamlanan deprem konutları!

Hatay'da inşa edilen örnek deprem konutlarıHatay'da inşa edilen örnek deprem konutları

Önümüzdeki iki ay içerisinde bölgede tam 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.

Hatay'da inşa edilen örnek deprem konutlarıHatay'da inşa edilen örnek deprem konutları

HATAY'DA YAPIMI TAMAMLANAN 7 BİN 275 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

6 Şubat depremlerinin 1. yılı!



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek.

Hatay'da inşa edilen örnek deprem konutlarıHatay'da inşa edilen örnek deprem konutları

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek." ifadeleri kullanıldı.

Hatay'da inşa edilen örnek deprem konutlarıHatay'da inşa edilen örnek deprem konutları

Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutların görsellerine de yer verildi.

Hatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma HastanesiHatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN AÇILIYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yapacak.

Hatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma HastanesiHatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Hatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma HastanesiHatay'da inşa edilen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Paylaşımda, 550 yatak kapasiteli 65 bin 350 metrekare kapalı alana sahip hastanede, 76 poliklinik, 12 ameliyathane, 2 anjiyo, 2 MR ve 13 röntgen cihazı ile bir helikopter pisti bulunduğu belirtildi.

İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NİN AÇILIYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.

"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.

Hastanenin görsellerine yer verilen paylaşımda, 200 yatak kapasitesine ve 17 bin metrekare kapalı alan sahip hastanede, 7 ameliyathane ve 42 poliklinik bulunduğu belirtildi.

CHP'nin hiç açamadığı sözde Sahra HastanesiCHP'nin hiç açamadığı sözde Sahra Hastanesi

CHP'NİN SAHRA HASTANESİ YALANI

CHP koronavirüs pandemisi döneminde Adana'da sözde Sahra Hastanesi inşa ettiğini açıklamış ancak rezalet kısa sürede ortaya çıkmıştı. CHP'nin o dönemki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar hiç açılmayan sözde Sahra Hastanesi'ndeCHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar hiç açılmayan sözde Sahra Hastanesi'nde

Valilikten 13 Nisan 2020'de yapılan açıklamada "Anılan yer fuar alanı, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmuyor" ifadeleri kullanılmıştı.

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