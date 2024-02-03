Başkan Erdoğan Hatay’da 7 bin 275 konutu hak sahiplerine 2 hastanenin açılışını gerçekleştirecek! İşte örnek konutlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine 1 yıl dolmadan başlanıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine 1 yıl dolmadan başlanıyor.
Önümüzdeki iki ay içerisinde bölgede tam 75 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek.
HATAY'DA YAPIMI TAMAMLANAN 7 BİN 275 KONUT HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay'da yapımı tamamlanan 7 bin 275 konutu hak sahiplerine teslim edecek." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yapımı tamamlanan konutların görsellerine de yer verildi.
HATAY EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ'NİN AÇILIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını yapacak.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.
Paylaşımda, 550 yatak kapasiteli 65 bin 350 metrekare kapalı alana sahip hastanede, 76 poliklinik, 12 ameliyathane, 2 anjiyo, 2 MR ve 13 röntgen cihazı ile bir helikopter pisti bulunduğu belirtildi.
İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ'NİN AÇILIYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek.
"Erdoğan Dijital Medya" hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bugün İskenderun Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirecek." ifadesine yer verildi.
Hastanenin görsellerine yer verilen paylaşımda, 200 yatak kapasitesine ve 17 bin metrekare kapalı alan sahip hastanede, 7 ameliyathane ve 42 poliklinik bulunduğu belirtildi.
CHP'NİN SAHRA HASTANESİ YALANI
CHP koronavirüs pandemisi döneminde Adana'da sözde Sahra Hastanesi inşa ettiğini açıklamış ancak rezalet kısa sürede ortaya çıkmıştı. CHP'nin o dönemki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın, kısa bir süre içinde bin kişilik "Sahra Hastanesi" kurduğu iddiasının gerçeği yansıtmadığı açıklanmıştı.
Valilikten 13 Nisan 2020'de yapılan açıklamada "Anılan yer fuar alanı, bu alanda 1000 yataklı bir hastanenin bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımların bulunmuyor" ifadeleri kullanılmıştı.