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Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor | Deprem konutları teslim edilecek! Kentin sakinleri yeni evlerini heyecanla bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6 Şubat depremlerinin ardından ilk etapta inşa edilen deprem konutlarının teslimine 1 yıl dolmadan başlanıyor. İlk kura çekim ve anahtar teslim töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da gerçekleştirilecek. Erdoğan daha sonra Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne katılacak. Başkan Erdoğan, 6 Şubat'ta ise depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gidecek.

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Giriş Tarihi 03 Şubat 2024, 08:58 Güncelleme 03 Şubat 2024, 09:49
Başkan Erdoğan deprem bölgesine gidiyor | Deprem konutları teslim edilecek! Kentin sakinleri yeni evlerini heyecanla bekliyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde en büyük yıkıma uğrayan Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş, binlerce bina hasar görmüştü.

Asrın felaketini yaşayan Hatay'dan bir görüntüAsrın felaketini yaşayan Hatay'dan bir görüntü

Depremin ardından başlatılan çalışmalar doğrultusunda kentin çeşitli bölümlerinde TOKİ konutları yükseldi.

Hatay'da inşa edilen deprem konutlarıHatay'da inşa edilen deprem konutları

KURA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Büyük bir hızla yükselen binalar ve hazırlanan evler için 3 Şubat'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kura töreni düzenlenecek.

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni; 3 Şubat saat 16:00'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

2 HASTANE AÇILIYOR


Deprem konutlarının teslim töreninin ardından Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek. Erdoğan, daha sonra Antakya Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

AY SONUNA KADAR TESLİM
TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek.



"KURA ÇEKİLİŞİNDEN ÜMİTLİYİZ"
Bölge sakinleri heyacanla kura çekilişini beklerken asrın felaketinde evini kaybettiğini ifade eden Fatma Dik, "Depremde Elektrik Mahallesi'nde oturuyordum. Evim çöktü, yerle bir oldu. Oğlumu, eşimi ailemi kaybettim. Yapılacak çekilişten ümitliyiz, Devletime güveniyorum. Ne kadar sıkıntılar da yaşasak bu selamete kavuşacaktık" ifadelerine yer verdi.


Öte yandan Erdoğan, deprem bölgesi ziyaretlerine önümüzdeki günlerde devam edecek. Başkan Erdoğan'ın hafta içi Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Elazığ'da düzenlenecek anahtar teslim törenlerine katılması bekleniyor.

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