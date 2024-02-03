Başkan Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak olan Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni; 3 Şubat saat 16:00'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. 2 HASTANE AÇILIYOR



Deprem konutlarının teslim töreninin ardından Başkan Erdoğan, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İskenderun Devlet Hastanesi Açılış Töreni'ne iştirak edecek. Erdoğan, daha sonra Antakya Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

AY SONUNA KADAR TESLİM

TOKİ tarafından inşa edilen 31 bin 654 konuttan 6 bin 416'sı şubat ayı sonuna kadar teslim edilecek.





"KURA ÇEKİLİŞİNDEN ÜMİTLİYİZ"

Bölge sakinleri heyacanla kura çekilişini beklerken asrın felaketinde evini kaybettiğini ifade eden Fatma Dik, "Depremde Elektrik Mahallesi'nde oturuyordum. Evim çöktü, yerle bir oldu. Oğlumu, eşimi ailemi kaybettim. Yapılacak çekilişten ümitliyiz, Devletime güveniyorum. Ne kadar sıkıntılar da yaşasak bu selamete kavuşacaktık" ifadelerine yer verdi.