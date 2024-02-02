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Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu! Hayatı ve kariyeri...

Fatih Karahan kimdir sorusu için araştırmalar arasında yer alıyor. Hafize Gaye Erkan’ın istifasının ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Fatih Karahan merak konusu oldu. İşte Dr. Fatih Karahan hakkında tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 23:54 Güncelleme 03 Şubat 2024, 00:14
Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli? Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan oldu! Hayatı ve kariyeri...

Dr. Fatih Karahanlı hakkında birçok detay merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Dr. Fatih Karhanlı kimdir sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar...

Fatih Karahan ve ailesiFatih Karahan ve ailesi

Yeni Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan oldu.

DR. FATİH KARAHAN KİMDİR?

1982 yılında Eskişehir'de doğan Fatih Karahan, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012 yılında New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Karahan, 2022 yılına kadar anılan kurumda İşgücü ve Ürün Piyasası Çalışmaları Başkanı ve para politikası danışmanı olarak görev yaptı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı.

Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da Başekonomist görevine atandı. Karahan, 28 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na atanmıştır.

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