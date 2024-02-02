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ABD'nin "misilleme saldırısı" başladı | Bölgede gerilim artıyor: Suriye'nin Deyrizor bölgesinde hava saldırısı! 85'ten fazla hedef vuruldu

Son dakika haberleri... Ürdün'ün kuzeydoğusunda ABD üssüne düzenlenen dron saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı. ABD Başkanı Biden ise saldırılarla ilgili İran'ı hedef göstermişti. İki ülke arasındaki gerilim bölgedeki tansiyonu yükseltirken,yeni bir gelişme yaşandı. ABD, askeri üsse yapılan saldırının ardından misilleme yapmaya hazırlanıyor. ABD'li bir yetkili yaptığı açıklamada, İran milislerine saldırı için geri sayımın başladığını ifade etti. Bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken yerel kaynaklar ABD'nin Suriye'de İran'a bağlı grupların havadan vurulduğunu duyurdu. ABD, Suriye ve Irak'ta 85 noktayı vurdu.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 21:05 Güncelleme 03 Şubat 2024, 00:49
ABD’nin misilleme saldırısı başladı | Bölgede gerilim artıyor: Suriye’nin Deyrizor bölgesinde hava saldırısı! 85’ten fazla hedef vuruldu

ABD ile İran arasında tansiyon yükseliyor. Geçtiğimiz günlerde Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen don saldırısında 3 ABD askeri hayatını kaybetmiş, 25 asker de yaralanmıştı. ABD Başkanı Joe Biden olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, İran'ı hedef göstermişti.

▶️ ABD Suriye'de İran hedeflerini vurdu!



Bölgede tansiyonu yükselten bir gelişmenin ardından ABD'nin İran'a misilleme hazırlığında olduğu bildirildi.

"GERİ SAYIM BAŞLADI"
ABD'li yetkili bir yetkili yaptığı açıklamada, "İran milislerine saldırı için geri sayım başladı. Operasyonun sıfır saatine çok yakınız." ifadelerini kullanmıştı.

ABD SURİYE'DE İRAN HEDEFLERİNİ VURDU
Suriye'nin Deyrizor bölgesinde Meyadin ilçesi çevresindeki İran destekli silahlı grupları hedef alan hava saldırıları düzenlendi. Saldırılarda İran destekli güçlere ait 11 hedef vuruldu. Bu noktaların çoğu önceden boşaltılmıştı.

85'TEN FAZLA HEDEF VURULDU
Orta Doğu'da hareketli gece devam ediyor. ABD, Suriye'de İran'a bağlı gruplara hava saldırısı düzenliyor. 85'ten fazla İran hedefini vurdu.

NE OLMUŞTU?

3 ASKER ÖLDÜ YARALI SAYISI 40'I GEÇTİ
Singh, saldırıda hayatını kaybeden askerlerin isimlerini William Jerome Rivers (46), Kennedy Ladon Sanders (24) ve Breonna Alexsondria Moffett (23) olarak açıklayarak, yaralı sayısının ise 40'ı geçtiğini belirtti. Yaralı sayısının özellikle "travmatik beyin yaralanması" değerlendirmelerinin devam etmesi nedeniyle artabileceğine işaret eden Singh, saldırıda askerlerin konteyner barınaklarının isabet aldığı bilgisini paylaştı.

"KESİNLİKLE ONLARI (İRAN'I) SORUMLU TUTACAĞIZ"
Singh, saldırının arkasında İran'ın bulunduğunu bildiklerini tekrarlayarak, İran'ın ABD üslerine saldıran grupları silah ve ekipman ile desteklediğini savundu ve "Kesinlikle onları (İran'ı) sorumlu tutacağız." dedi. İran'ın söz konusu grupları yönlendirmesi konusundaki bir soruya ise Singh, "Bu saldırıyı İran'daki liderlerin yönetip yönetmediğine dair istihbarat değerlendirmesi açısından paylaşacak daha fazla şeyim yok." şeklinde cevap verdi. Singh, bölgede çatışmaların arttığını görmek istemediklerini ancak, son saldırının "kesinlikle tırmandırıcı" olduğunu vurgulayarak, "Biz kesinlikle bir savaş aramıyoruz ve açıkçası İran'ın da ABD ile savaşa girmek istediğini görmüyoruz." diye konuştu. Bölgedeki ABD güçlerine yönelik 17 Ekim

2023'ten bu yana toplam 165 saldırı gerçekleştirildiği bilgisini de paylaşan Singh, bunların 66'sının Irak'ta, 98'inin Suriye'de ve en sonuncusunun da Ürdün'de olduğunu kaydetti. Singh, bölgedeki Husilerin ve İran destekli grupların "yeteneklerini azaltmada ve belirli saldırıları gerçekleştirmelerini sekteye uğratmada etkili olduklarına inandıklarını" belirterek, "Ama gerçek şu ki dün maalesef başarılı oldular ve üç askerimizi öldürdüler. İşte bu trajedi." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye-Ürdün sınırındaki Amerikan üssüne düzenlenen saldırıya ilişkin, "Biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek." dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Washington'da ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 3 Amerikan askerinin öldüğü saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Blinken, saldırıda hayatını kaybeden askerler için yas tuttuklarını ve bir daha böyle saldırıların olmaması için mümkün olan her tedbiri aldıklarını ifade ederken, Joe Biden yönetimi olarak askeri karşılık seçeneklerini değerlendirdiklerini hatırlattı.

Blinken, ABD'nin ne şekilde karşılık vereceğine ilişkin soruya, "Dün Başkan'ın da belirttiği gibi, biz (bu saldırıya) karşılık vereceğiz ve bu karşılık çok katmanlı olacak, aşamalar halinde ve uzun süreli şekilde gerçekleşecek." şeklinde yanıt verdi.
İran'la bir savaş peşinde olmadıklarını belirten Blinken, 7 Ekim'den bu yana bölgede gerilimin çok arttığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.

ABD, ÜRDÜN-SURİYE SINIRINDAKİ İHA SALDIRISINI ÜSSE DÖNEN DİĞER ABD İHA'SI NEDENİYLE ÖNLEYEMEMİŞ
ABD kuvvetlerinin, 3 ABD askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki üsse yapılan insansız hava aracı (İHA) saldırısını, aynı anda üsse dönen başka bir ABD İHA'sı nedeniyle oluşan "kafa karışıklığından" dolayı önleyemediği belirtildi. Wall Street Journal gazetesine konuşan ismi açıklanmayan ABD'li yetkililer, ABD üssüne yapılan ölümcül İHA saldırısı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yetkililer, Suriye-Ürdün sınırındaki ABD üssüne yönelik Irak'tan fırlatılan tek yönlü İHA'nın engellenememesinin, aynı anda üsse dönmekte olan başka bir ABD İHA'sının yol açtığı kafa karışıklığından kaynaklandığı sonucuna vardıklarını belirtti.

Düşman İHA'sının hedefine yaklaşırken aynı zamanda bir ABD İHA'sının üsse dönmesinin "düşman-dost" ayrımını güçleştirdiğine dikkati çeken yetkililer, saldırı ile ilgili incelemelerin devam ettiğini kaydetti. Öte yandan, ABD'li bir savunma yetkilisi, ABD'nin, şu ana kadar 3 ABD askerinin ölümüne ve 34'ünün de yaralanmasına yol açan saldırıyı İran'ın yönettiğine dair bir kanıt bulanamadığı bilgisini de paylaştı.

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