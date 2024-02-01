İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Çok sayıda suç çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında; organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen 'Kafes' operasyonları kapsamında 11'i uluslararası, 14'ü ulusal, 56'sı bölgesel ve 339'u yerel olmak üzere 420 organize suç çetesinin çökertildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 tarihleri arasında:

❌ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE yönelik düzenlenen "KAFES" Operasyonları kapsamında;

1️⃣1️⃣'i Uluslararası,

1️⃣4️⃣'ü Ulusal,

5️⃣6️⃣'sı Bölgesel ve

3️⃣3️⃣9️⃣'u Yerel olmak üzere toplam

4️⃣2️⃣0️⃣ Organize Suç Çetesi çökertildi.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız ve sizlerin desteği ve duasıyla da bunu başaracağız. Tek Tek adalete teslim edeceğiz ❗

❌ 4️⃣2️⃣0️⃣ Organize Suç Çetesi içerisinde;

6️⃣'sı Uluslararası,

2️⃣'si Ulusal,

1️⃣3️⃣'ü Bölgesel ve

1️⃣2️⃣1️⃣'i Yerel olmak üzere

1️⃣4️⃣2️⃣'si Nitelikli Silahlı Organize Suç Çetesi.

Suç Örgütleri işlediği suçlarla ilgili sınıflandırdığında,

❌4️⃣2️⃣0️⃣ Organize Suç Çetesinin;

2️⃣7️⃣0️⃣'i Organize Suç,

1️⃣2️⃣8️⃣'i Narkotik suç ve

2️⃣2️⃣'si ise Siber Suç çetesi.

"Sınırlarımızın ötesindeki eşkıya ile mücadele ederken şehirlerimizin içindekileri görmezden gelmemiz asla söz konusu değildir ve olamaz. Dağdaki eşkıyanın inlerine girdiğimiz gibi şehir eşkıyalarının tepesine biniyoruz, bineceğiz".

Operasyonları düzenleyen Kahraman Polisimizi ve Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin 🇹🇷

Ülkemizin huzur ve güvenliği için Organize Suç Örgütlerinin enselerinde olmaya devam edeceğiz❗️