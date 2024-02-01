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ABD'li firmada rehine krizi!

Son dakika haberi! Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı. Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 16:41 Güncelleme 01 Şubat 2024, 16:53
ABD’li firmada rehine krizi!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan kişi, içeridekileri rehin aldı.

Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi.



KATİL İSRAİL'İ PROTESTO ETMEK İÇİN REHİN ALDI

Gebze'de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi, elinde silahla ABD firması olan P&G'ye ait fabrikanın ana binasına girdi.

🚨 Kocaeli Rehine krizi: P&G Gebze fabrikasına silahlı baskın! İlk görüntüler ▶️

Şüpheli iddiaya göre İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla fabrikadakileri rehin aldı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bilgi almak üzere bölgeye hareket etti. Ayrıca fabrika önüne özel harekat polisleri yönlendirildi. Fabrikanın bulunduğu cadde araç ve yaya geçişine kapatıldı.

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