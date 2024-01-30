SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Santa Maria Kilisesi'ne gerçekleştirilen saldırıda kullanılan Polonya plakalı araç Beylikdüzü'nde bulundu!

İstanbul Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesi'ndeki pazar ayini sırasında kar maskeli 2 terörist tarafından düzenlenen saldırıda Tuncer Murat Cihan adlı vatandaş hayatını kaybetmişti. İki zanlının kullandıkları Polonya plakalı ve üzerine dikkat çekmemek için reklam yapıştırılmış araç İstanbul Emniyeti tarafından Beylikdüzü'nde bulundu. İncelemede araçta plakaların olmadığı bildirildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 23:18 Güncelleme 30 Ocak 2024, 23:29
Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda kullanılan Polonya plakalı araç Beylikdüzü’nde bulundu!

Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırı sonrası şüphelilerin kaçtığı araç, Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Santa Maria Kilisesi'nde ayin sırasındaki silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Saldırganlar Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin olaydan sonra kaçtığı yabancı plakalı otomobilin bulunmasına yönelik çalışma yapan ekipler, saha ve güvenlik kamerası kayıtları incelemelerine devam etti.


PLAKALAR SÖKÜLMÜŞ

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, olayda kullanılan otomobili Beylikdüzü'nde terk edilmiş halde buldu. İncelemede araçta plakaların olmadığı bildirildi.

Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin otomobildeki incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.

Santa Maria Kilisesi'nde önceki gün yaşanan silahlı saldırı sonrası başlatılan çalışma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda yakalanan 51 şüpheliden 23'ü, olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edilmişti.

Bir yıl önce ülkemize getirildiği saptanan ve olaydan önce hiç kullanılmadığı tespit edilen araçla olay yerine gelen saldırganlar, olayın ardından araçla kaçarken silah parçalarını söküp atmış, iki silahtan birinin paçaları Kemerburgaz'da ormanlık alanda bulunmuştu.

NEDEN POLONYA PLAKALI ARAÇ KULLANILDI?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanmasının tesadüf olup olmadığı yönündeki soru hakkında, "Araç 2022 tarihinde Avrupa'dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı" bilgisini aktardı.

ARACA DAİR BİLGİLER NETLEŞTİ

Polis teröristlerin kullandıkları araçla ilgili ayrıntıları tek tek inceledi. Polonya plakalı aracın ön kaputunda Dent-R logosu olduğu göze çarptı. Bu logo Polonya merkezli dental malzeme ve ekipman dağıtımı yapan şirkete ait. Şirketin lehçe ismi de 'DENT-R Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego.

Kilise saldırısında kullanılan silahlar bulundu

EYLEM GÜNÜ KULLANILDI

Aracın bundan bir yıl önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Geriye dönük kayıtlarda ise aracın izine rastlanılamadı. Araç hiç kullanılmamış, sadece eylem günü PTS kayıtlarında görüldü. Aracın eylem için getirildiği ve saklandığı eylem günü ise saklandığı yerden çıkarılarak kullanıldığı düşünülüyor. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya'ya geri döndüğü öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı: Gerçek belediyecilik | Çözüm yine biziz
Gezi tutuklusu Can Atalay’ın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM’de okundu | Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlattılar
Türk Telekom
SON DAKİKA