Santa Maria Kilisesi’ne gerçekleştirilen saldırıda kullanılan Polonya plakalı araç Beylikdüzü’nde bulundu!

NEDEN POLONYA PLAKALI ARAÇ KULLANILDI? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganların Polonya plakalı araç kullanmasının tesadüf olup olmadığı yönündeki soru hakkında, "Araç 2022 tarihinde Avrupa'dan giriş yapmış. Burada el değiştirmiş. Zaten el değiştirme ve keşif üzerinden ulaşıldı" bilgisini aktardı.

ARACA DAİR BİLGİLER NETLEŞTİ



Polis teröristlerin kullandıkları araçla ilgili ayrıntıları tek tek inceledi. Polonya plakalı aracın ön kaputunda Dent-R logosu olduğu göze çarptı. Bu logo Polonya merkezli dental malzeme ve ekipman dağıtımı yapan şirkete ait. Şirketin lehçe ismi de 'DENT-R Centrum Dystrybucji Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego.

EYLEM GÜNÜ KULLANILDI



Aracın bundan bir yıl önce Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Geriye dönük kayıtlarda ise aracın izine rastlanılamadı. Araç hiç kullanılmamış, sadece eylem günü PTS kayıtlarında görüldü. Aracın eylem için getirildiği ve saklandığı eylem günü ise saklandığı yerden çıkarılarak kullanıldığı düşünülüyor. Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra Polonya'ya geri döndüğü öğrenildi.