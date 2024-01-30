SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRET LİSTESİ 2024 | YSK sandık görevlisi başvuru tarihleri! 📢 Başvuru şartları ve ödeme miktarları...

Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için heyecanla hazırlıklarını sürdürüyor. Bu demokratik süreçte sandık görevlisi olarak yer almak isteyen vatandaşlar, başvuru süreci hakkında merakla araştırmalarını sürdürüyorlar. İşte 2024 sandık görevlisi ücretleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ocak 2024, 18:54 Güncelleme 30 Ocak 2024, 18:54
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRET LİSTESİ 2024 | YSK sandık görevlisi başvuru tarihleri! 📢 Başvuru şartları ve ödeme miktarları...

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hızla yaklaşırken, sandık görevlisi olmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve detayları araştırmaya başladı.

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde görev alacak sandık görevlilerinin ücretleri belirlendi.

📦 Sandık kurulu başkanlarına 2.947 TL,

📦 Sandık memurlarına 2.088 TL,

📦 Partili üyelere 1.044 TL

📦 Bina sorumlularına 2.936 TL ücret ödenecek.

SANDIK GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

🔸 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

🔸 18 yaşını doldurmuş olmak,

🔸 Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

🔸 Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

🔸 Başvuru yapan kişiler için seçim kurulu tarafından belirlenen eğitim programlarına katılmaları zorunlu olabilir. Eğitimin ardından sandık görevlisi olarak atama işlemlerinin yapılması beklenmektedir.

🔸 İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı (sivil memurlar dâhil) askeri şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemezler.

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

🔴 Seçim gününde sandık kurulunda görevli olabilmek için ikametgah adresinize göre ilgili seçim kurulu başkanlığına başvuru yapmanız gerekmektedir. Seçim Sandık Görevlisi başvurusu, ilçe seçim kurulları tarafından yapılan duyurulara göre yapılabilmektedir. Başvurular genellikle seçimden birkaç ay önce açılır. İki çeşit sandık görevlisi vardır. Bunlardan ilki olan sandık kurulu görevlisi, devlet memuru olanlardan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenir.

🔴 İkincisi ise partilerin sandık görevlisidir. Seçime girecek olan siyasi partilerin sandık görevlileri için başvurular YSK'ya yapılmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ya bildirir ve bunun için başvuru formu doldurulur. Sandık görevlisi başvurusu internet üzerinden yapılmamakta olup YSK'ya müracaat etmek gerekmektedir.

Son dakika: CHPde adaylık krizi büyüyor! Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHPden istifa etti: Meğer diktatör içimizdeymişSon dakika: CHPde adaylık krizi büyüyor! Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHPden istifa etti: Meğer diktatör içimizdeymiş
Son dakika: CHP'de adaylık krizi büyüyor! Malatya Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ CHP'den istifa etti: Meğer diktatör içimizdeymiş

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Anayasa kitapçığı fırlatan ismin terör örgütü PKK’lılardan oy isteyen CHP’li Aysu Bankoğlu olduğu ortaya çıktı!
Başkan Erdoğan AK Parti’nin seçim beyannamesini açıkladı: Gerçek belediyecilik | Çözüm yine biziz
Gezi tutuklusu Can Atalay’ın Milletvekilliği düşürüldü: Karar TBMM’de okundu | Bekir Bozdağ’a Anayasa kitapçığı fırlattılar
SON DAKİKA