Gezi tutuklusu Can Atalay’ın Milletvekilliği düşecek! Gözler TBMM’de

Türkiye 'nin yangın yerine çevrildiği Gezi parkı olayları kapsamında yargılanan ve tutuklandıktan sonra Türkiye İşçi Partisi nden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay 'ın milletvekilliği düşürülüyor.

CHP-DEM MASALARI DÖVDÜ

TBMM Genel Kuruluna başkanlık eden Bekir Bozdağ konuşma yaptığı sırada CHP, DEM ve TİP'li isimler oturdukları sıralara vurdu.

CHP-DEM'liler masaları yumrukladı

KAPALI OTURUMAGEÇİLDİ

Yaşananlar sonrası Meclis kapalı oturuma geçti.

YARGITAY AYM'NİN SKANDAL KARARINI REDDETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, Gezi davasından tutuklandıktan sonra vekil seçilen Can Atalay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak'ta Anayasa Mahkemesi'nin kararını bir kez daha reddederek ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığına, karara uyulmamasına karar verdi.

Daire, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay milletvekili seçilen Atalay hakkındaki AYM'nin ikinci ihlal kararına ilişkin incelemesini tamamladı.

3 Ocak'ta açıklanan kararda, "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği" belirtilerek, "Anayasa'nın 153. maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı" ifade edildi.

Atalay hakkında verilen mahkumiyet kararının daire tarafından daha önce onandığı ve bu kararın kesin olduğu kaydedilen kararda, Anayasa Mahkemesinin ihlal yönündeki kararlarına uyulmasına yer olmadığı kaydedildi.

Atalay hakkındaki hükmün kesinleşmesinin Anayasa'nın 84/2. maddesinde belirtilen milletvekilliğinin düşme sebeplerinden biri olduğu aktarılan kararda, Anayasa'nın 76. maddesinde sayılan ve milletvekilliğiyle bağdaşmayan suçlardan kurulan mahkumiyet hükmünün milletvekilliğini düşüreceği belirtildi.

TBMM'YE GÖNDERİLMESİ KARARLAŞTIRILMIŞTI

Anayasa'nın 84/2. maddesi yönünden Anayasa Mahkemesine müracaat imkanı tanınmadığı ve Anayasa Mahkemesinin bu konuda inceleme yetkisi de bulunmadığı kaydedilen kararda, anayasal zorunluluk gereği Atalay hakkındaki kararın örneğinin, gereğinin takdir ve ifası için TBMM Başkanlığına tekrar gönderilmesi kararlaştırıldı.

YARGITAY SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2023 Kasım ayında AYM'nin yetkisini aştığını vurgulayarak hak ihlali kararına uymamış Can Atalay'ı tahliye etmemişti.