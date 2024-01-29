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Geri sayım başladı! AK Parti'de büyük gün! 15 başlıkta gerçek belediyecilik anlatılacak

Gözler AK Parti'nin 30 Ocak'ta Ankara'da duyuracağı seçim beyannamesine çevrildi. Beyanname yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatılacak. 8 ana başlıktaki beyannamenin ana teması gerçek belediyecilik.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 07:03 Güncelleme 29 Ocak 2024, 07:13
Geri sayım başladı! AK Parti’de büyük gün! 15 başlıkta gerçek belediyecilik anlatılacak

Türkiye'nin merakla beklediği AK Parti'nin seçim beyannamesi yarın açıklanacak.

AK Parti, seçim manifestonu Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatılacak.

Manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever" ilkeleri olacak.



Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı, sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek.



Toplu taşıma araçlarının çevre dostu / elektrikli olması sağlanacak. Depolamaya giden atık miktarı 2053'te sıfırlanacak. Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak.



Şehir bostanları kurulacak, yörenin iklimine ve toprak yapısına uygun ürünler yetiştirilecek.

Sabah'ta yer alan habere göre; millet bahçeleri 2028'de 100 milyon metrekareye ulaşacak Yüzde 55 olan yenilenebilir enerji 2053'te yüzde 69'a ulaştırılacak.

Seçim Beyannamesinin başlıkları şu şekilde:

Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Dirençli şehirler

Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

Toplumsal Refah öncelili Şehir Ekonomileri

Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik

Kültür Üreten Şehirler

Hizmet ve Eser Belediyeciliği

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Geri sayım başladı! AK Parti’de büyük gün! 15 başlıkta gerçek belediyecilik anlatılacak
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