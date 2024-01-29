Geri sayım başladı! AK Parti’de büyük gün! 15 başlıkta gerçek belediyecilik anlatılacak

AK Parti, seçim manifestonu Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla kamuoyuna anlatılacak.



Manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever" ilkeleri olacak.