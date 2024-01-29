Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizi sonrası belli oldu: CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay

PM öncesi CHP Genel Merkezi'nden sızan kulis bilgisine göre, "tavşan aday" Özgür Özel , bir boy İmamoğlu'ndan öne geçmişti. İzmir için destek verdiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Genel Merkez'de PM toplantısından önce görüştüğü belirtilen Özgür Özel'in hamlesi "aday işareti" olarak kulislere yansımıştı. BİR ÖNCEKİ PM'DE KRİZ ÇÖZÜLEMEMİŞTİ Ekrem İmamoğlu 'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi partiyi karıştırdı. İmamoğlu vesayeti altında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini cuma günü gerçekleştirilen Parti Meclisi'ne taşıdı.

ÖZGÜR ÖZEL'E YETKİ ŞOKU



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den yetki isteyen Özgür Özel, hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen yanıtla şoka uğramıştı. PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret çıkmıştı.

İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI LİSTEDE



İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırmıştı. Adaylar arasında Ataşehir'de Onursal Adıgüzel Şişli'de Resul Emrah Şahin Kartal'da Gökhan Yüksel ve Büyükçekmece'de 7. kez aday gösterilen Hasan Akgün isimleri dikkat çekmişti.

İmamoğlu'nun İstanbul ilçelerine ambargo koyması istifa getirdi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi PM'nin toplandığı Cuma günü (26 Ocak) partisinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR KRİZİ AŞILAMADI



Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Parti Meclisi'nde İzmir için yine aday belirlenememişti.

HANGİ İSİMLER MASADAYDI? KİM KİMİ İSTİYORDU?



İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu