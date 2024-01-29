Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel krizi sonrası belli oldu: CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay

Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün İzmir adayı belli oldu. Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30'da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 2,5 saat sürdü.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün İzmir adayı belli oldu. Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) saat 16.30'da İzmir gündemiyle toplandı. Toplantı 2,5 saat sürdü.
CHP'deki adaylık krizini Takvim.com.tr dakika dakika takip ederken gelen son dakika bilgisine göre CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay oldu.
ÖZEL BAŞ BAŞA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Bilindiği gibi Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, PM toplantısından önce Genel Merkez'de Özgür Özel'le baş başa görüşme yapmıştı.
Böylece İzmir'de Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki adaylık "savaşı" Özel kazanmış oldu.
İLÇELERDE KİMLER ADAY? LİSTE SIZDI
Partinin İzmir'deki Büyükşehir Belediyesi ile 30 ilçe belediye başkan adayı belirlendi.
İŞTE CHP'NİN İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI...
Aliağa: Çağatay Güç
Balçova: Onur Yiğit
Bayındır: Davut Sakarsu
Bayraklı: İrfan Önal
Bergama: Tanju Çelik
Beydağ: Şakir Başaran
Bornova: Ömer Eşki
Buca: Görkem Duman
Çeşme: Lal Denizli
Dikili: Adil Kırgöz
Foça: Saniye Bora Fıçı
Gaziemir: Ünal Işık
Güzelbahçe: Mustafa Günay
Karabağlar: Helil Kınay
Karaburun: Nurşen Balcı
Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler
Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
Kınık: Sema Bodur
Kiraz: Nasuh Coşkun
Konak: Nilüfer Çınaraltı Mutlu
PM öncesi CHP Genel Merkezi'nden sızan kulis bilgisine göre, "tavşan aday" Özgür Özel, bir boy İmamoğlu'ndan öne geçmişti. İzmir için destek verdiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Genel Merkez'de PM toplantısından önce görüştüğü belirtilen Özgür Özel'in hamlesi "aday işareti" olarak kulislere yansımıştı.
BİR ÖNCEKİ PM'DE KRİZ ÇÖZÜLEMEMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi partiyi karıştırdı. İmamoğlu vesayeti altında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini cuma günü gerçekleştirilen Parti Meclisi'ne taşıdı.
ÖZGÜR ÖZEL'E YETKİ ŞOKU
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den yetki isteyen Özgür Özel, hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen yanıtla şoka uğramıştı. PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret çıkmıştı.
İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI LİSTEDE
İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırmıştı. Adaylar arasında Ataşehir'de Onursal Adıgüzel Şişli'de Resul Emrah Şahin Kartal'da Gökhan Yüksel ve Büyükçekmece'de 7. kez aday gösterilen Hasan Akgün isimleri dikkat çekmişti.
İmamoğlu'nun İstanbul ilçelerine ambargo koyması istifa getirdi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi PM'nin toplandığı Cuma günü (26 Ocak) partisinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı.
İZMİR KRİZİ AŞILAMADI
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Parti Meclisi'nde İzmir için yine aday belirlenememişti.
HANGİ İSİMLER MASADAYDI? KİM KİMİ İSTİYORDU?
İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu
DEM DESTEKLİ TUNÇ SOYER BEKLEMEDEYDİ
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de pusuda bekliyordu. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in Soyer'i istediği biliniyordu.
Gökçe-Tugay ikilisinden biri aday olarak belirlenemezse sürecin daha fazla uzamaması için ibrenin tekrar Soyer'e dönebileceği konuşuluyordu.
CHP'Yİ YENİ KRİZ BEKLİYOR
Kesin adayın Tugay olarak belirlenmesinin ardından PKK'nın siyasi kolu DEM'in "pazarlık kozu" Tunç Soyer'in seçilmediği için CHP'yi yeni bir krizin beklediği siyaset kulislerinde konuşuluyor.