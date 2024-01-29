Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir krizi sürüyor. Bu akşam belirlenmesi beklenen CHP'nin İzmir adayında "savaşı" Ekrem İmamoğlu mu, yoksa Özgür Özel mi kazanacak? CHP Genel Merkezi'nden sızan son dakika kulisine göre, "tavşan aday" Özgür Özel, bir boy İmamoğlu'ndan öne geçti. İzmir için destek verdiği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ile Genel Merkez'de PM toplantısından önce görüştüğü belirtilen Özgür Özel'in hamlesi "aday işareti" olarak kulislere yansıdı. Kesin adayın akşamki Parti Meclisi sonrası belirlenmesi beklenirken, PKK'nın siyasi kolu DEM'in "pazarlık kozu" Tunç Soyer'in seçilmemesi durumunda da CHP'yi yeni bir kriz bekliyor. Bir yanda İmamoğlu'nun bastırdığı İzmir adayı, diğer yanda Özgür Özel'in Cemil Tugay ısrarı, diğer tarafta da DEM denklemiyle CHP'de "üç cephe" birden İzmir'de de açıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi partiyi karıştırdı. İmamoğlu vesayeti altında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini cuma günü gerçekleştirilen Parti Meclisi'ne taşıdı.

ÖZGÜR ÖZEL'E YETKİ ŞOKU

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den yetki isteyen Özgür Özel, hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen yanıtla şoka uğradı.