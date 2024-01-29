CHP’de İzmir krizi... Dananın kuyruğu kopuyor! Hangi isimler masada?

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel



PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret çıktı. İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI LİSTEDE

İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırdı. Adaylar arasında Ataşehir'de Onursal Adıgüzel Şişli'de Resul Emrah Şahin Kartal'da Gökhan Yüksel ve Büyükçekmece'de 7. kez aday gösterilen Hasan Akgün isimleri dikkat çekti.

İmamoğlu'nun İstanbul ilçelerine ambargo koyması istifa getirdi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi PM'nin toplandığı Cuma günü (26 Ocak) partisinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı. İZMİR KRİZİ AŞILAMADI

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Parti Meclisi'nde İzmir için yine aday belirlenemedi. Kılıçdaroğlu - İmamoğlu hattında sağ kol düellosu! Eren Erdemden Murat Onguna: İtlerini çek, CHPye S..tiğimin partisi diyen adamsın HANGİ İSİMLER MASADA? KİM KİMİ İSTİYOR?

İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyor. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyor.