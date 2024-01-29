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CHP'de İzmir krizi... Dananın kuyruğu kopuyor! Hangi isimler masada?

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi bir türlü aşılamadı. İmamoğlu cuma günü gerçekleştirilen PM'de İstanbul'un ilçelerinde kendine yakın isimleri aday listesine koyarken İzmir adayı kriz nedeniyle belirlenemedi. Ancak dananın kuyruğu bugün kopuyor... İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı, bugün gerçekleştirilecek toplantının ardından belli olacak. Parti Meclisi öncesinde toplanacak MYK’de 3 isim gündeme gelecek.

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Giriş Tarihi 29 Ocak 2024, 09:36 Güncelleme 29 Ocak 2024, 09:54
CHP’de İzmir krizi... Dananın kuyruğu kopuyor! Hangi isimler masada?

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir krizi sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun 'eş başkan' edasıyla hareket edip İstanbul'un dışında diğer noktalarda da aday belirleme sürecine müdahil olmak istemesi partiyi karıştırdı. İmamoğlu vesayeti altında kalan CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimdeki aday belirleme krizini cuma günü gerçekleştirilen Parti Meclisi'ne taşıdı.

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ÖZGÜR ÖZEL'E YETKİ ŞOKU
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara-Çankaya ve İstanbul-Kadıköy için PM'den yetki isteyen Özgür Özel, hem İmamoğlu destekçilerinden hem de Kılıçdaroğlu destekçilerinden gelen yanıtla şoka uğradı.

Ekrem İmamoğlu - Özgür ÖzelEkrem İmamoğlu - Özgür Özel

PM'de yapılan oylamada, Özel'in 'özel yetki' talebine ret çıktı.

İMAMOĞLU'NUN ADAMLARI LİSTEDE
İmamoğlu ise İstanbul'un ilçelerinde kendisine yakın isimleri aday listesine yazdırdı. Adaylar arasında Ataşehir'de Onursal Adıgüzel Şişli'de Resul Emrah Şahin Kartal'da Gökhan Yüksel ve Büyükçekmece'de 7. kez aday gösterilen Hasan Akgün isimleri dikkat çekti.

İmamoğlu'nun İstanbul ilçelerine ambargo koyması istifa getirdi. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi PM'nin toplandığı Cuma günü (26 Ocak) partisinden istifa etti. Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'na destek verdiğim için tasfiye ediliyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR KRİZİ AŞILAMADI
Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP Parti Meclisi'nde İzmir için yine aday belirlenemedi.

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HANGİ İSİMLER MASADA? KİM KİMİ İSTİYOR?
İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyor. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyor.

Buğra GökçeBuğra Gökçe

TUNÇ SOYER BEKLEMEDE
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen mevcut belediye başkanı Tunç Soyer de pusuda bekliyor. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in Soyer'i istediği biliniyor. Gökçe-Tugay ikilisinden biri aday olarak belirlenemezse sürecin daha fazla uzamamaması için ibrenin tekrar Soyer'e dönebileceği konuşuluyor.

Özgür Özel ile Cemil TugayÖzgür Özel ile Cemil Tugay

DANANIN KUYRUĞU KOPACAK
Yaşanan krizin gölgesinde CHP İzmir adayı için bugün saat 18.00'de PM'yi toplayacak. Gözler söz konusu toplantıya çevrildi.

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CHP’de İzmir krizi... Dananın kuyruğu kopuyor! Hangi isimler masada?
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