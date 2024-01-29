AK Parti Seçim Beyannamesi açıklanma tarihi! 2024 seçim beyannamesi ne zaman açıklanacak? Geri sayım başladı

DİRENÇLİ ŞEHİRLER

Fiziksel, ekonomik, toplumsal, çevresel ve kurumsal olarak ele alınacak. Sağlıklı, yaşanabilir, doğayla uyumlu; akıllı, sürdürülebilir , iklim dostu kentler inşa edilecek.

🔴 ÇEVREYE DUYARLI BELEDİYECİLİK

Toplu taşıma araçlarının çevre dostu / elektrikli olması sağlanacak. "Yürünebilir şehir tasarımları" öne çıkacak. Depolamaya giden atık miktarı 2053'te sıfırlanacak. Bisiklet dostu şehirlerin sayısı artacak. Şehir bostanları kurulacak, yörenin iklimine ve toprak yapısına uygun ürünler yetiştirilecek. Millet bahçeleri 2028'de 100 milyon metrekareye ulaşacak (OECD alan ortalaması 17m2 üzerine çıkacak). Yüzde 55 olan yenilenebilir enerji 2053'te yüzde 69'a ulaştırılacak.