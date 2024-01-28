KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLİMİN IŞIĞINDA OLACAK 5 yılda 300 bin konut, toplamda 650 bin konut dönüşecek. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımı vereceğiz. Konutlar 18 ayda teslim edilecek. Kentsel dönüşüm bilimin ışığında olacak.





100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Bunların yanında çok önemsediğimiz bir proje daha var. O da 100 bin sosyal konut. Bu konutlar satılmayacak 39 ilçeye yetecek, satılmayacak kiralanacak sosyal konutlar yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi olan evi bitene kadar oturmak istediği ama ev bulamadığı veya imkanlarının yetmediği vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunları bir 'depo konut' olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşımız 18 ay oturacak sonra yeni yapılmış evine oturacak. 1 Nisan'da bu projelerin hepsine başlayacağız. Bu konutlar ile birlikte kira fiyatları düşecek. Arz talep dengesini göz etmek zorundasınız.