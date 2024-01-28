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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. "Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız" diyen Murat Kurum kentsel dönüşüm için, "Tek bir riskli yapı kalmayan kadar dönüşümü yapacağız. 650 bin konut dönüşecek. 5 yılda 300 bin konutu İstanbul'da dönüştüreceğiz" dedi. İşte Murat Kurum'un İstanbul için hazırladığı dev projeler...

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 20:00 Güncelleme 28 Ocak 2024, 22:00
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu.

▶️ Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum A Haber'de!

İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:

Bugün kiliseye yapılan saldırı kınıyorum. Rahip ile de görüştüm başsağlığı dileklerimi ilettim. İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehrimiz. Devletimiz sorumlulularıyla alakalı adli ve hukuki işlemi takip ediyor. İnşallah bir an önce failler de kanun önünde hesap verecek.



İSTANBULLULARIN ENDİŞELERİ VAR
İstanbullular bugün İstanbul'da yaşamaktan mutlu değiller. Deprem kaygısı ve trafik bunda etken. Bu konularda adım atılmamasından rahatsızlar. Biz bu konuda önemli mühendislerle çalışmalar yaptık. 23 bin kişiyle araştırma yaptık. İstanbul'da ulaşım, deprem, su sorunu ön plana çıkıyor.



AFET KONUTLARINI TESLİM ETTİK
Afet bölgesinde her noktada kardeşlik hukukuyla çalıştık. Projeleri beklentiye göre yapıyoruz. Afet konutlarını yapıp vatandaşlarımıza teslim ettik. 46 bin konutu bitirdik.



BİZ BOŞ ZAMANLARINDA BELEDİYEYE UĞRAYANLARDAN OLMAYACAĞIZ
Biz İstanbul'a aylardır hazırlanıyoruz. Sorunları tespit ettik. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. İstanbul gerçekten zengin. Yeter ki kaynakları doğru yönetsin. Gündemimiz hep İstanbul olacak.



"GÜNDEMİMİZ İSTANBUL OLACAK"
Bizim gündemimiz İstanbul'un meseleleriyle ilgilenmek olacak. Biz hep sokakta olacağız, milletimizin yanında olacağız. İstanbul o kadar zengin ki yeter ki o kaynakları doğru yönetin. Yeter ki doğru kadrolarla çalışarak İstanbul'a hizmet etme gayesinde olun. Biz bütçemizi iki katına çıkaracağız.



"KENDİ KAYNAĞIMIZI KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ"
Bizim 10 başlıkta açıkladığımız projelerin maliyeti 56 milyar dolar. Öz gelirle yeni yatırımlar yeni kaynaklar olacak. Kendi kaynağını kendisi üreten anlayışı ortaya koyacağız.



"HAKSIZ YERE İŞTEN ATILANLARI GERİ ALACAĞIZ"
Şu anki İBB yönetiminin haksız yere işten çıkardığı tüm çalışanları işe geri alacağız. Haksız yere hiçbir personeli işten çıkarmayacağız.



"650 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ"
İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapı var. Tek bir riskli yapı kalmayan kadar dönüşümü yapacağız. 650 bin konut dönüşecek. 5 yılda 300 bin konutu İstanbul'da dönüştüreceğiz.



KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLİMİN IŞIĞINDA OLACAK
5 yılda 300 bin konut, toplamda 650 bin konut dönüşecek. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımı vereceğiz. Konutlar 18 ayda teslim edilecek. Kentsel dönüşüm bilimin ışığında olacak.



100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ
Bunların yanında çok önemsediğimiz bir proje daha var. O da 100 bin sosyal konut. Bu konutlar satılmayacak 39 ilçeye yetecek, satılmayacak kiralanacak sosyal konutlar yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi olan evi bitene kadar oturmak istediği ama ev bulamadığı veya imkanlarının yetmediği vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunları bir 'depo konut' olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşımız 18 ay oturacak sonra yeni yapılmış evine oturacak. 1 Nisan'da bu projelerin hepsine başlayacağız. Bu konutlar ile birlikte kira fiyatları düşecek. Arz talep dengesini göz etmek zorundasınız.


2 YENİ ACİL DURUM HASTANESİ
İstanbul'a 2 yeni acil durum hastanesi kurulacak. 9 yeni afet müdahale merkeziyle önlemleri alacağız.

İstanbul'un nüfusu artmamalı. Tersine göçü teşvik edecek adımları atacağız.



METRO VE DENİZ ULAŞIMI 2 KATINA ÇIKACAK
Metro hattını ve deniz ulaşımını ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız.2034'e kadar 1004 kilometre metro hattına sahip olacağız. Raylı sistem 328 kilometreden 650 kilometreye kadar çıkacak. Sultangazi'ye 5 yıl içinde metro yapacağız.



İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL
İki yakaya iki tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. İBB yapılması gereken metroyu bitimedi. Tünelleri ve yan yolları yaptığınızda trafik zaten ilerler.

Harem ve Esenler otogarlarını şehrin kuzeylerine taşıyacağız.

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