KENTSEL DÖNÜŞÜM BİLİMİN IŞIĞINDA OLACAK
5 yılda 300 bin konut, toplamda 650 bin konut dönüşecek. 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi, 100 bin TL taşınma yardımı vereceğiz. Konutlar 18 ayda teslim edilecek. Kentsel dönüşüm bilimin ışığında olacak.
100 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ
Bunların yanında çok önemsediğimiz bir proje daha var. O da 100 bin sosyal konut. Bu konutlar satılmayacak 39 ilçeye yetecek, satılmayacak kiralanacak sosyal konutlar yapacağız. Kentsel dönüşüme tabi olan evi bitene kadar oturmak istediği ama ev bulamadığı veya imkanlarının yetmediği vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunları bir 'depo konut' olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşımız 18 ay oturacak sonra yeni yapılmış evine oturacak. 1 Nisan'da bu projelerin hepsine başlayacağız. Bu konutlar ile birlikte kira fiyatları düşecek. Arz talep dengesini göz etmek zorundasınız.
2 YENİ ACİL DURUM HASTANESİ
İstanbul'a 2 yeni acil durum hastanesi kurulacak. 9 yeni afet müdahale merkeziyle önlemleri alacağız.
İstanbul'un nüfusu artmamalı. Tersine göçü teşvik edecek adımları atacağız.
METRO VE DENİZ ULAŞIMI 2 KATINA ÇIKACAK
Metro hattını ve deniz ulaşımını ilk 5 yılda iki katına çıkaracağız.2034'e kadar 1004 kilometre metro hattına sahip olacağız. Raylı sistem 328 kilometreden 650 kilometreye kadar çıkacak. Sultangazi'ye 5 yıl içinde metro yapacağız.
İKİ YAKAYA İKİ TÜNEL
İki yakaya iki tünel yapacağız. 122 kilometre tünel ağıyla şehir içi trafik rahatlayacak. İBB yapılması gereken metroyu bitimedi. Tünelleri ve yan yolları yaptığınızda trafik zaten ilerler.
Harem ve Esenler otogarlarını şehrin kuzeylerine taşıyacağız.