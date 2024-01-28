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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir adaylarını tanıttı: İşte İzmir ilçe belediye başkan adayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir adaylarını tanıttı. "Şovla, algıyla başkanlık yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir" açıklaması yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Ocak 2024 Güncelleme 28 Ocak 2024, 07:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir adaylarını tanıttı: İşte İzmir ilçe belediye başkan adayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İzmir ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Muhalefete sert mesajlar yolladı:
İnşallah 31 Mart'ta İzmir'in de tercihini gerçek belediyecilikten yana kullanacağına inanıyorum. Türkiye'de artık sadece şovla, sadece ajans parlatmasıyla, sadece yalanla, sadece algıyla belediye başkanlığı yaparak şehirlerimizin yıllarını heba etme devri sona ermiştir.



Milletimiz 31 Mart'ta şehirlerini ortak değerlerini istismar siyaseti ile değil, eser ve hizmet siyaseti ile yönetecek belediye başkanlarını tercih edecektir. Hükümet olarak 21 yıldır ülkemizi temel altyapılarıyla donattık. Gelin İzmir başta olmak üzere hiçbir şehrimizi Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinin kazançlarından mahrum bırakmayalım.



Bizim adaylarımız koltuğunda oturan ama gözü, gönlü ve aklı başka yerlerde olan isimler gibi değildir, olmayacaktır. Seçilecek belediye başkanlarımızın sizlerin arzu ettiği şekilde çalışacağının teminatını bizzat veriyoruz.



Tam 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Seçimlerin tamamında alnımızın akıyla sandıktan birinci olarak çıkmayı başardık. 18. seçimimize, 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz.



İŞTE ADAYLAR
- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: Hamza DAĞ
- ALİAĞA: SERKAN ACAR (MHP)
- BALÇOVA: EROL EROĞLU-
- BAYINDIR: UĞUR DEMİREZEN
- BAYRAKLI: BİLAL KIRKPINAR
- BERGAMA: SADIK DOĞRUER
- BEYDAĞ: HÜSEYİN AY
- BORNOVA: CEVDET ÇAYIR
- BUCA: ADNAN ÖZTEKİN
- ÇEŞME: ESAT TANIK (MHP)
- ÇİĞLİ: MURAT GÖKÇEKAYA
- DİKİLİ: SEMA AKINCI (MHP)
- FOÇA: TANER ACAR (MHP)
- GAZİEMİR: DENİZ DOĞAN
- GÜZELBAHÇE: GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
- KARABAĞLAR: MEHMET SADIK TUNÇ
- KARABURUN: EYÜP KAYKAÇ
- KARŞIYAKA: İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
- KEMALPAŞA: GALİP ATAR
- KINIK: SAMİ MOLLAAHMET
- KİRAZ: SALİHA ÖZÇINAR KUTLU
- KONAK: CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
- MENDERES: SİNAN AKDENİZ
- MENEMEN: AYDIN PEHLİVAN
- NARLIDERE: MURAT SARMAN
- ÖDEMİŞ: ALİ HADİM
- SEFERİHİSAR: AHMET AYDIN
- SELÇUK: ZEYNEL BAKICI
- TİRE: ARİF DEMİRKAN (MHP)
- TORBALI: ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
- URLA: TARKAN BAKIRLI



35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATANACAK
Başkan Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılışını yaptı. 300 dönümlük alandaki 6 ayrı hastanede 54 ameliyathane, 247 yoğun bakım ünitesi ve 2 bin 60 yatak kapasitesi olduğunu söyleyen Erdoğan, müjdeyi açıkladı: 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personelini daha kamuya alıyoruz.

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