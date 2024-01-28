Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İzmir adaylarını tanıttı: İşte İzmir ilçe belediye başkan adayları...

Tam 17 defa milletimizin huzuruna çıktık. Seçimlerin tamamında alnımızın akıyla sandıktan birinci olarak çıkmayı başardık. 18. seçimimize, 18. imtihanımıza hazırlanıyoruz.
İŞTE ADAYLAR
- İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI: Hamza DAĞ
- ALİAĞA: SERKAN ACAR (MHP)
- BALÇOVA: EROL EROĞLU-
- BAYINDIR: UĞUR DEMİREZEN
- BAYRAKLI: BİLAL KIRKPINAR
- BERGAMA: SADIK DOĞRUER
- BEYDAĞ: HÜSEYİN AY
- BORNOVA: CEVDET ÇAYIR
- BUCA: ADNAN ÖZTEKİN
- ÇEŞME: ESAT TANIK (MHP)
- ÇİĞLİ: MURAT GÖKÇEKAYA
- DİKİLİ: SEMA AKINCI (MHP)
- FOÇA: TANER ACAR (MHP)
- GAZİEMİR: DENİZ DOĞAN
- GÜZELBAHÇE: GÜMÜŞ SAİME BUCAKLIOĞLU
- KARABAĞLAR: MEHMET SADIK TUNÇ
- KARABURUN: EYÜP KAYKAÇ
- KARŞIYAKA: İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
- KEMALPAŞA: GALİP ATAR
- KINIK: SAMİ MOLLAAHMET
- KİRAZ: SALİHA ÖZÇINAR KUTLU
- KONAK: CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI
- MENDERES: SİNAN AKDENİZ
- MENEMEN: AYDIN PEHLİVAN
- NARLIDERE: MURAT SARMAN
- ÖDEMİŞ: ALİ HADİM
- SEFERİHİSAR: AHMET AYDIN
- SELÇUK: ZEYNEL BAKICI
- TİRE: ARİF DEMİRKAN (MHP)
- TORBALI: ÖZGÜR ERMAN ÇAĞLAR
- URLA: TARKAN BAKIRLI
35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ATANACAK
Başkan Erdoğan, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ve bağlantı yollarının açılışını yaptı. 300 dönümlük alandaki 6 ayrı hastanede 54 ameliyathane, 247 yoğun bakım ünitesi ve 2 bin 60 yatak kapasitesi olduğunu söyleyen Erdoğan, müjdeyi açıkladı: 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personelini daha kamuya alıyoruz.