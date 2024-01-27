Türkiye, Başkan Tayyip Erdoğan'la birlikte dünyada söz sahibi olan bir ülke haline geldi. Almanlar da bunu kabul etti. Ülkenin önemli gazetelerinden Die Welt, Yeni Dünya Düzeni'nde ABD'nin ağır yara aldığının altını çizdi.

Gazete, "ABD'nin nüfuzunu kaybetmesiyle yeni güç kutuplarını ortaya çıktı. Türkiye bunların içinde en önemlisi. NATO için Ankara; Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Kafkaslar ve Karadeniz arasındaki stratejik noktada savunmaya hazır olduğunu göstermesi açısından vazgeçilmez.

Rahatsız edici gerçek şu ki Erdoğan olmadan bu iş olmayacak. Ankara da Berlin ve Washington kadar bunun farkında" ifadelerini kullandı.