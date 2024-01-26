Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri yarın kurayla belirlenecek





20 ŞUBAT

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.



Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.



22 ŞUBAT

Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.