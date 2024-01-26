Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün kurayla belirlenecek

İŞTE SEÇİME KATILACAK PARTİLER
Tespit edilen siyasi partilerimiz alfabetik sıraya göre,
Adalet Birlik Partisi,
Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi,
Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi,
Aydınlık Demokrasi Partisi,
Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi,
Büyük Türkiye Partisi,
Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi,
Demokratik Sol Parti,
Demokrat Parti, Emek Partisi,
Gelecek Partisi, Genç Parti,
Güç Birliği Partisi,
Hak ve Özgürlükler Partisi,
Halkın Kurtuluşu Partisi,
Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,
Hür Dava Partisi,
İyi Parti,
Memleket Partisi,
Millet Partisi,
Milliyetçi Hareket Partisi,
Milli Yol Partisi,
Saadet Partisi,
Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi,
Türkiye Kominist Hareketi,
Türkiye Kominist Partisi,
Vatan Partisi,
Yeniden Refah Partisi,
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi
Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:
27 OCAK
Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.
31 OCAK
Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.
11 167 Şubat Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.
11 ŞUBAT
Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.
20 ŞUBAT
Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.
Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.
22 ŞUBAT
Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.
23 ŞUBAT
Geçici aday listeleri ilan edilecek.
29 ŞUBAT
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.
3 MART
Kesin aday listeleri ilan edilecek.