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Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün kurayla belirlenecek

Son dakika haberi! 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için bugün kura çekimi yapılacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 10:17 Güncelleme 27 Ocak 2024, 00:46
Seçime katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri bugün kurayla belirlenecek

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ilan edilen seçim takvimi işlemeye devam ediyor.

Takvime göre bugün, seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi adına parti temsilcilerinin de katılımıyla YSK Başkanlığında kura çekilecek.

Kuraya, seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti girebilecek.

Belediye başkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının en üstünde "Siyasi Partiler", bağımsız adaylar varsa "Siyasi Partiler ve Bağımsız Adaylar" ibaresi yer alacak. Kura sonucuna göre de pusulada soldan sağa partiler ile adaylarının ad ve soyadları sıralanacak.

Öte yandan, seçime katılabilme yeterliliğine sahip 36 parti arasında yer alan Yenilik Partisi, daha önce YSK'ye Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını bildirmişti.

İŞTE SEÇİME KATILACAK PARTİLER

Tespit edilen siyasi partilerimiz alfabetik sıraya göre,

Adalet Birlik Partisi,

Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi,

Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi,

Aydınlık Demokrasi Partisi,

Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi,

Büyük Türkiye Partisi,

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi,

Demokratik Sol Parti,

Demokrat Parti, Emek Partisi,

Gelecek Partisi, Genç Parti,

Güç Birliği Partisi,

Hak ve Özgürlükler Partisi,

Halkın Kurtuluşu Partisi,

Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi,

Hür Dava Partisi,

İyi Parti,

Memleket Partisi,

Millet Partisi,

Milliyetçi Hareket Partisi,

Milli Yol Partisi,

Saadet Partisi,

Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi,

Türkiye Kominist Hareketi,

Türkiye Kominist Partisi,

Vatan Partisi,

Yeniden Refah Partisi,

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi


Seçim takviminin bazı önemli aşamaları şöyle:


27 OCAK

Siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yeri belirlenecek.

31 OCAK
Siyasi partilerin aday adayı listelerini ilgili seçim kurullarına bildirmesinin son günü.



11 167 Şubat Seçmen kütükleri kesinleştirilecek, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesine başlanacak.

11 ŞUBAT
Seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıkların belirlenmesi tamamlanacak.



20 ŞUBAT
Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, il genel meclisi üyelikleri listelerini düzenleyerek saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Bağımsız aday olacaklar da adaylık için en geç saat 17.00'ye kadar başvuru yapacak.

22 ŞUBAT
Siyasi partilerin aday listesindeki eksiklikleri tamamlamalarının son günü.



23 ŞUBAT
Geçici aday listeleri ilan edilecek.

29 ŞUBAT
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına başlanacak.

3 MART
Kesin aday listeleri ilan edilecek.



4 MART
Sandık kurullarının oluşum işlemleri tamamlanacak.

21 MART
Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.

24 MART
Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 MART
Seçim propagandasının sonu.

31 MART
Oy verme günü.

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