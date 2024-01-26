ABD’de darbe mi oluyor, neler yaşanıyor? 26 Ocak 2024 ABD’de Teksas ve 25 eyaletin isyan sebebi ne? Son dakika Amerika’da iç savaş mı çıktı?

Teksas eyaletinin Cumhuriyetçi valisi Greg Abbott ile hükümet arasında göçmenler konusundaki gerilim tırmanırken 25 eyalet Teksas ile birleşip Biden'a başkaldıran bir bildiri yayımladı. Peki, ABD'de neler oluyor? İşe detaylar...

Başkan Joe Biden ile Teksas Valisi Greg Abbott arasındaki göçmen krizi, ABD Yüksek Mahkemesi'nin Teksas eyaletindeki jiletli tellerin kesilebileceğine dair kararıyla daha da tırmanmış durumda.

Teksas'ı destekleyen 25 eyalet

Karara karşı çıkan Teksas Valisi Abbott ve 25 eyalet, sınır güvenliği tartışmasında Teksas'a destek bildirisi yayınladı.

Cumhuriyetçi Valiler Birliği tarafından yayınlanan bildiride, "Sınırın güvenliğini sağlamak için dikenli tel örgüler de dahil olmak üzere her türlü araç ve stratejiyi kullanma konusunda Vali arkadaşımız Greg Abbott ve Texas Eyaleti ile dayanışma içindeyiz" denildi. Teksas Valisi Abbott, jiletli tellerin kaldırılması durumunda yeniden çekileceğini belirtti ve federal yasaların yerine geçen meşru müdafaa hakkını ilan etti.

25 eyaletin Teksas'a destek veren bildiri yayınlaması, 50 eyalet içinde mahkeme kararına karşı tavır aldığını gösterdi. Eski Başkan Donald Trump da olaya müdahil olarak tüm eyaletlere, Ulusal Muhafızları Teksas'a yerleştirmeleri çağrısında bulundu.

TEKSAS'A 24 SAAT SÜRE!

Joe Biden ise Teksas'a 24 saat süre tanıdı ve eğer kararlar uygulanmazsa, Teksas'ın Ulusal Muhafızlarına el koyabileceğini belirtti. Adalet Bakanlığı, Teksas'ın göçmenleri tutuklama ve sınır dışı etme yetkisi veren yasayı yürürlüğe koyması durumunda eyaleti dava etme tehdidinde bulundu.